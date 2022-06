Metal Pay lance un service de paiement et d'actifs numériques en Europe et développe son activité sur 30 nouveaux marchés

Metal Pay désormais disponible dans l'UE/EEE

AMSTERDAM, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Metallicus, leader en technologie des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui le développement de son produit Metal Pay dans l'UE et l'EEE.

Metal Pay est une application financière simple, sécurisée et gratuite où vous pouvez acheter et vendre plus de 65 cryptomonnaies et que vous pouvez relier directement à votre solde disponible. Les fonds des utilisateurs de Metal Pay aux États-Unis sont assurés par la FDIC, et l'expansion en Europe assurera des garanties équivalentes grâce à une protection dans un établissement de crédit autorisé par l'EEE.

« Partout en Europe, les gens nous ont dit qu'ils souhaitaient accéder à Metal Pay, et je suis ravi d'annoncer que nous l'avons fait, a déclaré Marshall Hayner , cofondateur et PDG de Metallicus. Nous croyons que la facilité d'utilisation, la sécurité et la conformité augmentent considérablement l'utilité quotidienne des actifs numériques et libèrent le potentiel transformateur de ces technologies pour tous, des consommateurs aux entreprises de technologie financière et aux institutions financières. »

« L'UE abrite de nombreuses PME de la technologie financière qui doivent être prêtes pour l'avenir. Avec les exigences de vérification de l'identité en voie d'être adoptées par l'UE, Metallicus a les solutions pour permettre des transactions sûres, conformes et sécurisées » a déclaré le directeur général Europe de Metallicus, Benedikt Goetz.

Le lancement du portefeuille Metal Pay en Europe est la suite logique pour l'entreprise de San Francisco. Rien que cette année, Metallicus s'est associé à l'entreprise londonienne Railsbank pour le lancement européen, et a amorcé plusieurs autres partenariats sur les marchés européen et américain afin d'accroître l'utilité pour les banques, les entreprises et les consommateurs. D'autres plans d'expansion entièrement conformes et autorisés vers des pays européens, vers l'Australie et vers l'Asie sont en cours.

Parmi les principales caractéristiques de Metal Pay en Europe :

Achat et vente de crypto, versement direct des salaires, paiement des factures

0% de frais pour les achats d'USDC

Portefeuilles de trésorerie avec numéros de compte ou de routage uniques

Services autorisés par une licence EMI en Lituanie et une licence VASP en Estonie

La monnaie électronique de l'utilisateur est protégée par un établissement de crédit agréé par l'EEE ou par la Banque de Lituanie

À propos de Metallicus Fondée en 2016 à San Francisco et disponible dans 45 États américains et 31 pays, Metallicus ambitionne de créer le réseau le plus axé sur le client au monde, couvrant à la fois le secteur bancaire traditionnel et les actifs numériques. Parmi les produits phares de la société, l'on trouve Metal Pay et Proton, la seule chaîne de blocs dotée de la vérification d'identité décentralisée. Téléchargez l'application ou pour en savoir plus, consultez le site http://Metalpay.com .

