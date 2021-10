Metanoia et NXP collaborent pour fournir une plateforme complète 5G NR Sub-6GHz

HSINCHU, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Metanoia Communications (« Metanoia ») a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec NXP® Semiconductors pour le développement d'une nouvelle plateforme de démonstration/développement 5G NR Sub-6GHz (plateforme de référence) qui combine des technologies innovantes des deux sociétés.

La nouvelle plateforme de référence s'appuie sur la famille de processeurs multicœurs Layerscape® haute performance de NXP, sur les processeurs de bande de base programmables 5G NR et sur le circuit intégré RF 5G NR Sub-6Ghz (MT3812) récemment annoncé par Metanoia. La plateforme de référence facilitera et réduira considérablement le cycle de conception des clients ¬en construisant une solution 5G Sub-6GHz pour tous les segments du marché 5G - d'un simple CPE FWA à des unités radio distantes (RRU) 5G à faible ou haute densité, et à des petites cellules hautement intégrées.

Ciblant la bande moyenne (3,3 GHz - 4,2 GHz (n77)) très populaire et à fort volume, la plate-forme de référence 5G NR complète permet le développement de solutions de radio logicielle (SDR) avec la prise en charge i) des implémentations PHY L1, ii) d'une large gamme de performances DPD/CFR, iii) du déchargement réseau pour la synchronisation, l'analyse et la qualité de service (QoS), iv) du déchargement pour les plans C/U et S eCPRI, y compris les applications L2 virtualisées et conteneurisées. L'évaluation des bandes de fréquences inférieures et supérieures, supportées par le Metanoia MT3812, sera également possible en contournant les composants frontaux RF appropriés, comme un amplificateur de puissance et un amplificateur à faible bruit sur la plate-forme de référence.

« La collaboration entre NXP et Metanoia démontre les capacités avancées de la plateforme de solutions programmables Layerscape Access et souligne notre engagement à approfondir notre stratégie basée sur l'écosystème pour une mise en œuvre plus rapide des solutions sur le marché », a commenté Tareq Bustami, vice-président senior et directeur général de Network Edge chez NXP Semiconductors. « NXP propose un portefeuille complet de solutions 5G NR qui, avec l'aide de nos partenaires, accélère le développement et le déploiement des réseaux d'infrastructure 5G dans le monde entier. »

« S'associer à NXP pour offrir à nos clients une plateforme de développement hautement optimisée qui inclut notre CI RF MT3812 et démontrer que nos puces, mises ensemble, peuvent répondre aux exigences de performance du 3GPP et de l'ORAN est essentiel pour nos clients », a commenté Didier Boivin, vice-président exécutif de Metanoia. « Le désir de créer un haut niveau de confiance dans nos technologies est ce qui a poussé NXP et Metanoia à travailler ensemble sur cette plateforme de référence combinée. »

Le MT3812 de Metanoia est un émetteur-récepteur RF Sub 6Ghz TDD 2x2 rentable avec une minuscule empreinte QFN68 de 9x9 mm, qui supporte une bande passante de 200 MHz en modes émission et réception, et 400 MHz en mode DPD. Il s'agit d'un produit multi-bandes programmable et auto-calibré hautement intégré prenant en charge trois des bandes les plus populaires : 2,5 GHz - 3,0 GHz (n90), 3,3 GHz - 4,2 GHz (n77), et 4,2 GHz - 5,0 GHz (n79). Le MT3812 est conçu pour s'interfacer avec n'importe quelle puce de bande de base I/Q et comprend des caractéristiques distinctives telles qu'une gamme dynamique élevée sur ses chaînes de réception à faible bruit et une linéarité élevée et un faible plancher de bruit sur ses chaînes d'émission.

De l'antenne au processeur, NXP propose un solide portefeuille de technologies pour accélérer les déploiements 5G qui offrent les meilleures performances et la sécurité pour les applications d'infrastructure, industrielles et automobiles. Cela inclut la famille Airfast de solutions d'alimentation RF, la famille Layerscape Access LA1200 de processeurs de bande de base définis par logiciel pour les petites cellules intégrées mmWave et sub-6GHz, DU, RU et CPE, et sa famille Layerscape de processeurs multicœurs pour les liaisons de données sans fil, l'accès sans fil fixe et les dispositifs de petites cellules. Pour en savoir plus, visitez nxp.com/5G.

À propos de Metanoia Communications, Inc.

Metanoia Communications, une filiale d'Elan Microelectronics, a été créée dans le parc scientifique de Hsinchu, à Taiwan. Depuis sa création, Metanoia a contribué au développement de plusieurs générations de semi-conducteurs et de solutions logicielles pour le haut débit filaire. Pour plus d'informations sur Metanoia, veuillez visiter le site www.metanoia-comm.com .

Contacts

Metanoia Communications Inc.

Ting Liao

Email: [email protected]

Related Links

http://www.metanoia-comm.com



SOURCE Metanoia Communications Inc.