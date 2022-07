Metaverso: como ele pode mudar o mundo conforme conhecemos?

No entanto, atualmente estamos vivendo um momento de explosão, um certo exagero ou se trata de uma nova realidade que irá mudar as nossas vidas para sempre? Em todo caso, trata-se de um movimento rumo ao novo e ao desconhecido que inspira diferentes sentimentos e atitudes nos seres humanos. Em algumas pessoas, desperta a curiosidade, o desejo de querer estar presente, de experimentar, de colocar a primeira pedra. Contrariamente, para outras pessoas provoca rejeição. Por fim, outras pessoas têm medo do impacto que terá na forma como nos relacionamos, como fazemos negócios, aprendemos, ou até amamos. Estamos num momento de exploração do metaverso, mas ainda não podemos falar de uma realidade além de alguns mundos imersivos, uma vez que existem barreiras tecnológicas não resolvidas e uma luta político-empresarial para o capitalizar esse movimento em direção ao futuro.

O relatório detalhado pode ser acessado aqui .

FONTE LLYC

