MetaX Software apresenta benefícios reais e possibilidades da TV conectada para marcas

A pandemia acelerou o aumento do consumo de conteúdo por streaming, comportamento que se torna mais frequente e popular a cada dia também no Brasil. Em sua apresentação, Vanessa destaca as diferenças entre CTV e OTT, os tipos de entrega de conteúdo, o aumento global de investimento de publicidade em TVs conectadas, os perfis de audiência e os principais benefícios de ter suas mensagens por lá, como menor custo de impressão, qualidade premium, possibilidades de compra programática, formatos que permitem maior exploração criativa e melhor experiência do usuário.

Entre informações relevantes, a executiva destaca que 94% das smart TVs presentes no Brasil foram vendidas nos últimos 2 anos; que o tempo médio gasto no aparelho é de 6h17; e que ao contrário do que possa parecer baseado em conhecimento das mídias digitais, a audiência é balanceada entre todas as idades e tem forte penetração nas mais diferentes classes sociais. Para saber mais sobre esses dados, a apresentação está disponível na íntegra aqui.

Só no Brasil, a MetaX Software – líder global em publicidade e dados em TVs conectadas – alcança atualmente 4,5 milhões de dispositivos, atingindo 9,6 milhões de usuários e gerando mais de 150 milhões de impactos diários em telas grandes. Em todo o mundo, mais de 80 milhões de pessoas já são impactadas em diversos mercados, com possibilidades para marcas de todos os setores atingirem com sucesso o público desejado; e para que provedores de conteúdo possam expandir seus canais de distribuição, monetizando seus inventários de forma mais fácil e eficaz.

"Eu tenho aprendido muito com esse novo momento onde o streaming vem dominando o mercado e mudou a forma como consumimos TV. Vejo que a TV conectada já é uma realidade para campanhas institucionais e de geração de leads aqui no Brasil e estamos trabalhando para contribuir com marcas e agências não só com a nossa plataforma de publicidade em TV conectada, mas também com testes e dicas para criativos que trarão o impacto da publicidade na TV conectada. Em um futuro próximo, os anunciantes poderão alcançar inventário premium em grande escala e ter o melhor ROI da publicidade digital. A CTV é um 'work in progress': são muitas as possibilidades e o potencial é enorme", reforça Vanessa.

Sobre a MetaX:

A MetaX Software é líder global em publicidade e operação de TV conectada (CTV) baseada em dados. Conectando mais de 20 marcas e canais de TV que cobrem cerca de 25 milhões de dispositivos OTT e 80 milhões de usuários de tela grande, mantém um rápido crescimento de penetração em regiões como América Latina, Sudeste Asiático e Europa.

Aproveitando sua força única nas telas grandes, a MetaX Software dedica-se a permitir que anunciantes de diferentes setores segmentem efetivamente o público desejado; enquanto isso, ajuda os provedores de conteúdo e os desenvolvedores de aplicativos a ampliar o canal de distribuição e comercializar seus inventários em todo o mundo.

