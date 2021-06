MetaX Software se prépare à offrir des services OTT

MetaX Software, une importante entreprise axée sur les données travaillant à la publicité et à la commercialisation de services OTT pour la télévision connectée, a récemment annoncé le lancement d'une plateforme de commercialisation de services OTT sur le marché mondial. Jusqu'à présent, MetaX Software compte plus de 80 millions d'utilisateurs au monde et 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

La plateforme OTT de MetaX atteint les utilisateurs finaux par de multiples accès, notamment un démarreur de télévision, un navigateur et des applications. De cette façon, elle peut aider les fournisseurs de contenu mondiaux à réaliser efficacement la commercialisation de leurs produits sur les écrans de télévision en offrant des modèles de monétisation souples, comme la publicité, l'abonnement ou encore les achats intégrés dans les applications.

Pour l'instant, MetaX collabore avec Toon Goggles, YesAuto, Firework et Fishing TV pour explorer de nouvelles possibilités en matière d'écrans de télévision. La plateforme OTT de MetaX offre une variété de chaînes et de contenu, notamment des sports électroniques, des documentaires, des sports, des films, des jeux et des nouvelles. La durée totale des vidéos se trouvant sur la plateforme est de plus de 10 000 heures. Grâce à ses options de contenu abondantes, il permet aux utilisateurs finaux de se plonger dans un environnement de visionnement immersif.

Open Browser, un outil de la plateforme OTT de MetaX, est désormais disponible mondialement sur le Google Play Store, et a été téléchargé plus de 250 000 fois depuis son lancement au début d'avril. L'évaluation des utilisateurs met en outre l'accent sur la fluidité de ses performances et la richesse de l'expérience de divertissement qu'il procure.

Arella Hua, responsable des opérations OTT à MetaX, a commenté : « Grâce à leurs grands écrans, les téléviseurs intelligents ont l'avantage naturel de présenter du contenu visuel et d'offrir des services OTT conviviaux. Nous avons toujours voulu trouver le moyen de créer une plateforme OTT facile à utiliser et parfaitement adaptée aux habitudes de visionnement des utilisateurs de télévision intelligente. Nous sommes ravis de tous les commentaires positifs des utilisateurs finaux. Ils nous aideront grandement à améliorer sans cesse notre plateforme OTT. Nous avons hâte de travailler avec d'autres fournisseurs de contenu pour changer le futur des écrans de télévision. »

