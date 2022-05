Metco® dentro de las empresas donde todos quieren trabajar

Para Lourdes Treviño, Directora General de Metco®, los equipos de trabajo son esta magia que permiten que las empresas logren ser exitosas. "En Metco® es de suma importancia tener como prioridad a nuestros colaboradores y cuidar de nuestros equipos de trabajo, por ello, nuestro índice de deserción está por debajo del 2%. Nos hemos enfocado en mejorar las políticas internas de equidad y diversidad para mejorar la calidad de vida de nuestros empleados, así como la conciliación vida-trabajo".

La importancia que percibe Metco® referente al clima organizacional de una empresa se divide en la respuesta que tienen sus colaboradores sobre ella (80%) y sobre las políticas y prácticas de la misma (20%).

Según el investigador Marcus Buckingham del ADP Research Institute, se sabe que "los empleados felices son de gran importancia", lo que él llama "empleados felices es el éxito de una gran compañía''. Así como saber que su equipo de trabajo los respalda.

Para crear buenos grupos de trabajo es necesario que un buen líder vea las características de cada uno de los integrantes y las potencialice. Otro punto importante es que se debe confiar en el coordinador o manager. Si él no te conoce, no confía en ti, no presta atención, con certeza debes saber que estás frente a un mal manager y por ende no es la empresa adecuada para tí.

