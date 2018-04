Metinvest réalise avec succès le plus important refinancement jamais effectué par une entreprise ukrainienne

Metinvest, un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégrées verticalement, a annoncé aujourd'hui la fin du refinancement de sa dette de 2 271 millions de dollars américains via l'émission de deux tranches d'obligations et la modification et le retraitement de son mécanisme de financement préalable à l'exportation (PXF). Metinvest a ainsi émis 1 592 millions de dollars américains en nouvelles obligations et a réuni 765 millions de dollars américains au sein de son mécanisme de PXF. Les bénéfices supplémentaires issus des transactions combinées s'élèvent à environ 205 millions de dollars américains. Cette émission obligataire, au coupon le plus faible et à l'échéance la plus longue, est la plus importante réalisée par Metinvest à ce jour. Il s'agit également de l'émission la plus importante jamais réalisée par une entreprise ukrainienne. L'accord a reçu un fort soutien de la part de la communauté des investisseurs internationaux et des principales institutions financières européennes.

La transaction était axée sur le marché et avait pour objectif de gérer et d'étendre efficacement le profil d'échéances de la dette du groupe Metinvest. Elle avait également pour objectif de tirer parti des conditions favorables pour refinancer ses obligations de manière à réduire les coûts totaux de financement et d'établir une structure de capital à plus long terme, tout en déliant les obligations et le mécanisme de PXF et en réduisant ainsi les risques liés au refinancement. En outre, les conditions contractuelles du financement obligataire ont été alignées sur les conditions du marché standard pour les émetteurs dont la notation était comparable.

Au sujet de cet accord, Yuriy Ryzhenkov, le PDG du groupe Metinvest, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits du résultat du refinancement, qui a été le fruit du travail dévoué de toute notre équipe ainsi que de nos conseillers. Nous tenons également à remercier tous nos prêteurs et investisseurs pour leur foi inébranlable en l'histoire du groupe Metinvest. Cette transaction historique nous permet de nous concentrer sur la croissance de notre entreprise via la mise en œuvre de notre stratégie technologique pour 2030 qui, nous en sommes convaincus, nous rendra encore plus résistants et compétitifs. »

Détails de la transaction

Le 19 mars 2018, Metinvest a annoncé son intention d'émettre de nouvelles obligations et a lancé une offre publique d'achat des obligations de 2021 existantes à sollicitation concurrente afin d'aligner l'émission existante sur les nouvelles obligations. Environ 90 % des détenteurs d'obligations ont finalement participé à l'appel d'offres et 97% des détenteurs d'obligations ont approuvé la résolution d'appui extraordinaire. Le 4 avril 2018, Metinvest a fixé avec succès les termes de son offre d'obligations de 1 350 millions de dollars américains, répartie en deux tranches : une tranche de 825 millions de dollars américains échelonnée sur 5 ans jusqu'en avril 2023 à 7,75 % par année ; et une tranche de 525 millions de dollars américains échelonnée sur 8 ans jusqu'en avril 2026 à 8,50 % par année. Le prix d'émission des obligations de 2023 et de 2026 est respectivement de 99,014 % et de 98,583 % de leur capital respectif. La majorité des investisseurs obligataires viennent du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Europe continentale.

Certains détenteurs de PXF ayant accepté de transférer leurs parts du mécanisme de PXF vers de nouvelles obligations, la nouvelle émission finale s'élève à 1 592,2 millions de dollars américains, soit 944,5 millions de dollars américains sur 5 ans et 647,7 millions de dollars américains sur 8 ans.

À la suite de l'appel d'offres pour les obligations de 20121, un montant en capital global (amorti) de 117 023 711,68 dollars américains demeure impayé, tandis que le pool factor (coefficient de remboursement des garanties) demeure à 0,9915569820.

Le mécanisme de PXF a été modifié et remanié pour, entre autres, prolonger son échéance jusqu'en octobre 2022. Après le remboursement partiel requis du mécanisme de PXF et le transfert de certains prêteurs vers la nouvelle émission obligataire, le montant total du mécanisme de PXF s'élève à 765 millions de dollars américains.

Deutsche Bank et ING ont agi en tant que coordinateurs généraux et, en partenariat avec Natixis et UniCredit, ont agi en qualité de teneurs de livres associés pour le refinancement des obligations et de chefs de file pour l'accord relatif au PXF. Au plan juridique, Allen & Overy et Avellum ont conseillé Metinvest, Linklaters et Sayenko Kharenko ont soutenu les teneurs de livres, et Clifford Chance et Redcliffe Partners ont conseillé les chefs de file.

METINVEST est un groupe verticalement intégré de sociétés sidérurgiques et minières qui gère tous les maillons de la chaîne de valeur, depuis l'extraction et le traitement du minerai de fer et du charbon jusqu'à la fabrication et la vente de produits finis et semi-finis. Il comprend des installations de production sidérurgique et minière situées en Ukraine, en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'un réseau de vente couvrant tous les principaux marchés mondiaux. Le groupe est divisé en deux secteurs d'exploitation : la sidérurgie et l'exploitation minière. Sa vision stratégique consiste à devenir un producteur d'acier verticalement intégré de premier plan en Europe. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars américains et une marge de BAIIA de 23 %.

