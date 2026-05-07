(« METLEN », OU « L'ENTREPRISE »)

TRADING UPDATE T1 2026 : un bon départ pour 2026 grâce à l'accélération de la transformation stratégique

ATHÈNES, Grèce et LONDRE, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (cotation à la LSE : MTLN, RIC : MTLN.L, Bloomberg : MTLN.LN | cotation à la Bourse d'Athènes : MTLN, RIC : MTLNr.AT, Bloomberg : MTLN.GA, ADR : MYTHY US) annonce aujourd'hui ses résultats d'activité pour le premier trimestre 2026. L'entreprise a connu un excellent début d'année, ce qui témoigne d'une dynamique solide dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des infrastructures, ainsi que de la poursuite de l'exécution du programme d'investissement stratégique, laissant ainsi présager un retour rapide à la trajectoire à moyen terme, annoncée durant la Journée des marchés des capitaux, à Londres, en avril 025.

Chiffre d'affaires de 2,05 milliards d'euros, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente

Simplification du secteur de l'énergie en deux lignes d'activité

Les anciennes activités de MPP ont été restructurées et intégrées dans la plateforme M RESET

M RESET Secteur des métaux réorganisé en trois secteurs verticaux de croissance ciblés

Pipeline de stockage d'énergie de c.2GW sécurisé grâce à des partenariats stratégiques

Cession d'un portefeuille solaire de 283 MW au Royaume-Uni dans le cadre du modèle de rotation des actifs

Participation assurée au projet de concession VOAK en Grèce

Nouveaux bureaux à Londres

Evangelos Mytilineos, président exécutif déclare :

« METLEN a entamé l'année 2026 avec une forte dynamique opérationnelle dans tous ses secteurs d'activité. Nos investissements continus dans la transition énergétique, les matières premières essentielles et la défense, combinés à une exécution disciplinée, permettent à l'entreprise de s'adapter à un contexte géopolitique complexe tout en assurant une croissance durable. »

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Perspectives

Le premier trimestre 2026 confirme le positionnement solide de METLEN dans son modèle d'entreprise diversifié, tous les secteurs contribuant à la croissance.

L'entreprise continue d'opérer dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques accrues et des conflits permanents, qui ont un impact sur les marchés de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la demande en matière de défense. Néanmoins, ces conditions soulignent également l'importance stratégique du modèle d'entreprise synergique de METLEN, renforcé par ses activités dans les domaines de la sécurité énergétique, des matières premières essentielles et des solutions de défense.

En ce qui concerne l'avenir, la direction maintient une vision prudemment optimiste pour 2026, soutenue par une solide réserve de projets, une augmentation de la demande et des prix dans les secteurs clés et la poursuite de l'exécution du programme d'investissement de la société.

De plus amples détails seront fournis lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 21 mai 2026, conformément à la pratique de longue date de l'entreprise.

Mise en garde/Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué comporte des déclarations qui sont ou peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Ces déclarations sont basées sur les attentes, projections et hypothèses actuelles et ne constituent pas des garanties de performance future. Les déclarations prospectives comprennent généralement des termes tels que « viser à », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « peut », « planifier », « projeter », « rechercher », « devrait », « sera » et autres expressions similaires, y compris à la forme négative.

De par leur nature, ces déclarations comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les changements de la conjoncture économique, les tendances du marché, les développements réglementaires, les défis opérationnels et d'autres facteurs échappant au contrôle de l'entreprise.

Aucune déclaration, garantie ou assurance n'est donnée quant à la réalisation des déclarations prospectives. Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige (y compris le règlement sur les abus de marché, les règles de cotation du Royaume-Uni et les règles de divulgation et de transparence de la Financial Conduct Authority), l'entreprise, ses filiales, ses dirigeants, ses employés ou ses agents ne sont pas tenus de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

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À propos de METLEN :

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est une entreprise industrielle et énergétique internationale, occupant une position de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie, axée sur la croissance durable et l'économie circulaire. METLEN s'est imposé comme une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial, en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée dans l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN fournit des solutions énergétiques intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et au commerce de l'électricité, ainsi qu'à des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage de batteries et d'autres technologies vertes. METLEN opère sur les cinq continents et dans plus de 40 pays, employant plus de 8 500 personnes dans le monde et mettant en œuvre un modèle entièrement synergique dans tous ses secteurs.

Faits saillants financiers de METLEN

METLEN a sa cotation primaire sur la Bourse de Londres et sa cotation secondaire sur la Bourse d'Athènes. L'entreprise fait partie de l'indice FTSE 100. En 2025, METLEN a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,11 milliards d'euros, un EBITDA de 753 millions d'euros et un bénéfice net de 314 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 2,10 milliards d'euros, avec un ratio dette nette/EBITDA de 3,1x, ce qui témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, occupant la seule place d'une entreprise grecque dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant dans les classements MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

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