METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen" ou la "Société") Déclaration de l'AGA

CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (EU) 596/2014 (" EU MAR ") ET DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (EU) 596/2014 TEL QU'IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI (LE " ROYAUME-UNI ") EN VERTU DE LA LOI DE 2018 SUR L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) (" UK MAR ").

LONDRES et ATHENES, Grèce, mai 21, 2026 /PRNewswire/ -- METLEN tiendra son assemblée générale annuelle à 11h00 EEST (9h00 BST) aujourd'hui, au 8 Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Athènes, Grèce.

Comme souligné dans le Q1 2026 Trading Update, METLEN a connu un bon début d'année, reflétant une dynamique solide dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'infrastructure, ainsi que la poursuite de l'exécution de son programme d'investissement stratégique. La société s'attend à ce que les performances se renforcent encore tout au long de l'année et reste fermement attachée à son objectif d'EBITDA à moyen terme de 2 milliards d'euros.

Pour 2026, la société prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires record, avec une reprise complète de l'EBITDA dans une fourchette de 1,0 à 1,15 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année.

METLEN reste concentré sur l'exécution disciplinée de ses principales priorités stratégiques dans les domaines de l'énergie et des métaux, tout en continuant à saisir les opportunités qui se présentent dans les domaines de l'infrastructure, de la défense et des métaux circulaires.

Avis importants :

La personne chargée d'organiser la publication de ce communiqué au nom de Metlen PLC est Leda Condoyanni, secrétaire de la société.

Numéro LEI : 213800ZSR3HVKMMPVG86

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