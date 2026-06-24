METLEN inaugura la cuarta unidad de producción del M Technologies Hub en Volos

En presencia de miembros del Gobierno griego y altos representantes de la industria de defensa internacional, METLEN confirma que Grecia puede desempeñar el papel de socio productivo en las nuevas cadenas de valor de la defensa europea, aprovechando su sólida base industrial, su experiencia y su credibilidad internacional.

En Volos, METLEN está desarrollando un ecosistema industrial de defensa moderno e integrado verticalmente, basado en 25 años de experiencia, fiabilidad y eficiencia operativa. M Technologies Hub se está transformando en un complejo de producción totalmente integrado, único en Grecia, que comprende seis unidades en una superficie total de 100.000 m², con capacidades para el procesamiento de materias primas, la fabricación, el ensamblaje y el soporte para aplicaciones de defensa complejas.

En su discurso, el president ejecutivo de METLEN, Evangelos Mytilineos subrayó la importancia estratégica de una sólida industria de defensa griega para salvaguardar la soberanía nacional y contribuir a la seguridad y autonomía europeas: "Para nosotros, hoy no se trata simplemente de la inauguración de otra unidad industrial, otra fábrica. Forma parte de un ecosistema industrial de defensa que se distinguirá no solo por su desempeño en los mercados globales, sino que también contribuirá, en mayor medida, al fortalecimiento de las capacidades de defensa de nuestro país. Vivimos en una era en la que la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la economía y la política, a medida que los equilibrios globales se transforman a una velocidad que habría sido difícil de prever hace tan solo unos años. Los acontecimientos geopolíticos, los nuevos desafíos y la reconfiguración de las alianzas internacionales han creado un nuevo contexto en el que los países, las economías y las sociedades deben redefinir sus prioridades. Grecia, Europa y el mundo entero se enfrentan a un desafío histórico. Debemos estar mejor preparados, ser más autosuficientes y más capaces de proteger nuestros intereses en un entorno donde las certezas tradicionales se han desvanecido".

El inicio de la producción a pleno rendimiento en la cuarta planta del complejo de defensa de METLEN confirma el ritmo de ejecución del plan presentado en el Día del Mercado de Capitales de la compañía en Londres en abril de 2025. Al mismo tiempo, se refuerza la presencia de METLEN en el sector de la defensa y se consolida la base industrial nacional de defensa.

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Acerca de METLEN

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética internacional, líder en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones energéticas integradas mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementando un modelo totalmente sinérgico en todos sus sectores.

Aspectos financieros destacados de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN está calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la posición única de Grecia en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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