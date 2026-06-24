METLEN inaugure la quatrième unité de production du pôle M Technologies à Volos, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'industrie de la défense grecque et européenne

En présence de membres du gouvernement grec et de hauts représentants de l'industrie internationale de la défense, METLEN confirme que la Grèce peut jouer le rôle de partenaire de production au sein des nouvelles chaînes de valeur européennes de la défense, en tirant parti de son solide tissu industriel, de son expertise, et de sa crédibilité internationale.

À Volos, METLEN est en train de développer un écosystème industriel de défense moderne et verticalement intégré, en s'appuyant sur 25 ans d'expertise, de fiabilité et d'efficacité opérationnelle. Le pôle M Technologies est en train de se transformer en un complexe de production entièrement intégré, unique en Grèce, comprenant six unités réparties sur une superficie totale de 100 000 m², et doté de capacités de traitement des matières premières, de fabrication, d'assemblage et de soutien pour des applications de défense complexes.

Dans son discours, Evangelos Mytilineos, président exécutif de METLEN, a souligné l'importance stratégique d'une industrie de la défense grecque forte pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et la contribution à la sécurité et à l'autonomie européennes : « Pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de l'inauguration d'une nouvelle unité industrielle, d'une nouvelle usine. Cette unité s'inscrit dans un écosystème industriel de défense qui se distinguera non seulement par ses performances sur les marchés mondiaux, mais qui fera également partie de la contribution croissante de l'entreprise au renforcement des capacités de défense de notre pays. Nous vivons à une époque où la sécurité revient au cœur de l'économie et de la politique, alors que les équilibres mondiaux évoluent à un rythme qu'il aurait été difficile d'envisager il y a encore quelques années. Les évolutions géopolitiques, les nouveaux défis et la reconfiguration des alliances internationales ont créé un nouveau contexte dans lequel les pays, les économies et les sociétés sont amenés à redéfinir leurs priorités. La Grèce, l'Europe et le monde entier se trouvent face à un défi historique. Nous devons être mieux préparés, plus autonomes et plus à même de défendre nos intérêts dans un contexte où les certitudes traditionnelles se sont estompées ».

Le démarrage de la production à plein régime de la quatrième unité du complexe de la branche de défense de METLEN confirme le rythme de mise en œuvre du plan présenté lors de la journée des marchés financiers organisée par l'entreprise à Londres en avril 2025. Parallèlement, la présence de METLEN dans le domaine de la défense s'en trouve encore renforcée, tout comme la base industrielle nationale de défense.

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À propos de METLEN

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est une entreprise industrielle et énergétique internationale, occupant une position de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie, axée sur la croissance durable et l'économie circulaire. METLEN s'est imposée comme une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial, en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée dans l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN fournit des solutions énergétiques intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et au commerce de l'électricité, ainsi qu'à des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage de batteries et d'autres technologies vertes. METLEN opère sur les cinq continents et dans plus de 40 pays, employant plus de 8 500 personnes dans le monde et mettant en œuvre un modèle entièrement synergique dans tous ses secteurs.

Faits saillants financiers de METLEN

METLEN a sa cotation primaire sur la Bourse de Londres et sa cotation secondaire sur la Bourse d'Athènes. L'entreprise fait partie de l'indice FTSE 100. En 2025, METLEN a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,11 milliards d'euros, un EBITDA de 753 millions d'euros et un bénéfice net de 314 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 2,10 milliards d'euros, avec un ratio dette nette/EBITDA de 3,1x, ce qui témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, occupant la seule place d'une entreprise grecque dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant dans les classements MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

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