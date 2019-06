METRON obtem novo aumento de capital no valor de 10 milhões de euros

PARIS, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- METRON , inovadora empresa francesa de energia inteligente para indústrias, anunciou uma nova captação de fundos no valor de 10 milhões de euros com a NTT DOCOMO Ventures (Tóquio), StatKraft Ventures (Düsseldorf) e os seus atuais investidores, BNP Paribas (Paris) e Breed Reply (Londres).

Vincent Sciandra, Diretor Executivo e Cofundador da METRON, afirma: «Temos o prazer de receber como novos acionistas a NTT e a Statkraft Ventures, dois importantes investidores internacionais, bem como os investimentos adicionais, particularmente do BNP Paribas Energy Transition Capital. O perfil dos nossos acionistas, que também incluem a Breed Reply, um investidor IoT, a Financière Fonds Privés e a Airflux, refletem perfeitamente a nossa estratégia. Queremos disponibilizar às indústrias a nossa plataforma digital, para que possam assumir o controle da sua gestão energética, de forma independente e onde quer que operem no mundo, tal como a Danone fazatualmente com nossa plataforma.»

INOVAÇÕES ESTRATÉGICAS, COMERCIAIS E TECNOLÓGICAS

Desde a última captação de fundos anunciada em outubro de 2018, a METRON , acelerou a sua expansão internacional. A METRON atualmente está operando em vários países, com escritórios operacionais na Europa (Paris, Milão), América Latina (São Paulo, Cidade do México, Bogotá), Oriente Médio (Dubai) e Ásia (Singapura).

A expansão da METRON no Japão terá o apoio da NTT DOCOMO Ventures. O Presidente e Diretor Executivo, Takayuki Inagawa, afirmou: «Além do nosso investimento, estamos ansiosos para promover uma parceria entre a METRON e a NTT FACILITIES, empresa do grupo NTT que atua na gestão energética para instalações industriais. A parceria disponibilizará a solução comercialmente no mercado japonês e contribuirá para o novo negócio da energia inteligente do grupo NTT. A solução METRON é única, pois usa ontologias e machine learning para otimizar a energia de forma constante no processo de produção.»

Para desenvolver a sua atividade na França, a METRON estabeleceu uma parceria estratégica com a Dalkia , líder francesa em eficiência energética, para lançar uma inovadora oferta conjunta, a Dalkia analytics powered by METRON . Ela irá gerir a energia e desempenho dos processos industriais e alcançar uma economia com energia de até 15 %.

Adicionalmente, foram concebidos novos produtos como uma extensão da plataforma METRON existente. Esses produtos irão permitir a otimização da energia e a redução das emissões de carbono em Virtual Power Plants (VPPs ou Centrais Elétricas Virtuais). O objetivo é gerir ativos descentralizados de produção de energia, principalmente os renováveis, no sentido de otimizar o seu valor; ou, na área da mobilidade elétrica, onde a otimização do carregamento de veículos elétricos irá tornar-se uma questão fundamental.

«Analisamos muitas empresas para tentar destravar o enorme potencial de eficiência energética nas indústrias. A METRON foi bem-sucedida na criação de uma solução única baseada em inteligência artificial para obter economia de energia de forma rápida e redução das emissões de carbono nas indústrias, mesmo nos ambientes mais complexos tecnicamente. A liderança da METRON nesta área é muito merecida. Estamos ansiosos por apoiar esta grande equipe de empreendedores.» afirma o Dr. Matthias Dill, Diretor-geral da Statkraft Ventures, um fundo lider de energia na Europa.

A visão estratégica e tecnológica disruptiva da METRON também foi reconhecida este ano pela Bloomberg New Energy Finance , que anualmente indica dez «Novos Pioneiros na Energia» pela sua liderança em tecnologias transformadoras para acelerar a transição para uma economia de baixas emissões em todo o mundo.

ATUAIS INVESTIDORES NOVAMENTE APOIAM A METRON

Os atuais investidores, Yann Lagalaye, Responsável da Energy Transition Capital do BNP Paribas e Emanuele Angelidis, Diretor Executivo da Breed Reply, concluem: «Os clientes industriais estão adotando a plataforma METRON devido à sua facilidade de implementação e à rápida economia de energia que podem alcançar. As grandes parcerias internacionais, tais como a firmada com a Dalkia , na França, irão ajudar a acelerar o crescimento da METRON. Os novos investidores anunciados hoje reforçam o posicionamento estratégico da METRON e mostram as suas ambições internacionais. Pretendemos renovar a nossa confiança na equipe METRON, num contexto onde as baixas emissões de carbono e a transição digital das indústrias está em aceleração.»

Sobre a METRON

A METRON tem como objetivo transformar o uso de energia energia num centro de lucro no setor industrial. A METRON, uma empresa de tecnologia internacional fundada em 2013 na França, desenvolveu uma plataforma de energia inteligente controlada por inteligência artificial dedicada ao setor industrial. A plataforma METRON-EVA® Factory (Assistente Virtual de Energia) aproveita as várias fontes de dados já disponíveis nas fábricas e tira partido de tecnologias avançadas para identificar, de forma proativa, as oportunidades de otimização energética e integrando a ativos energéticos descentralizados. Mais de 80 especialistas em energia, data scientists e engenheiros especializados estão atualmente trabalhando na Europa, América Latina, Médio Oriente e Ásia. A METRON ajudaas indústrias em todos os setores de atividade a maximizar o valor dos seus dados e permitem que eles assumam o controle da sua gestão energética.

