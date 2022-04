MetrôRio adquire bodycams da Motorola Solutions

A companhia escolheu a solução de vídeo como serviço para elevar o nível de segurança com o aumento de fluxo de passageiros

RIO DE JANEIRO, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O MetrôRio equipou seus agentes de segurança com câmeras corporais (bodycams) no modelo VB400 da Motorola Solutions para modernizar e otimizar as operações dentro das estações, ganhando mais visibilidade e agilidade durante as ações. Com média de 510 mil passageiros por dia viajando por 41 estações, a Concessionária escolheu a solução de vídeo de bodycams para aumentar a sensação de segurança dos passageiros e melhorar o protocolo de ação das equipes, principalmente neste momento em que os fluxos local e turístico retornam gradativamente à normalidade.

As câmeras VB400 proporcionam ao operador maior visibilidade do que está acontecendo em todos os momentos e por toda a extensão de 58 quilômetros do MetrôRio. A equipe de segurança usa as câmeras corporais dentro das estações e durante as rondas a bordo dos trens. Diferente do circuito de TV instalado em todo o sistema, as bodycams registram imagens em áudio e vídeo.

Mais flexibilidade com segurança por vídeo as-a-service

O MetrôRio exigiu uma solução avançada de vídeo para os dispositivos a fim de atender aos rigores de suas operações diárias, combinada com a flexibilidade de acessar serviços adicionais e redução dos custos.

Ao adquirir a solução de vídeo como serviço (as-a-service) da Motorola Solutions, o MetrôRio implementou as bodycams sem a necessidade de investimento inicial e sem preocupações com o suporte do software ou do hardware, incluindo reparo e substituição. A Motorola Solutions cuida desses itens como parte do Acordo de Nível de Serviços.

O modelo VB400 é um dispositivo de alta resistência, projetado para proteger tanto o agente quanto a população. O equipamento traz uma lente grande angular para capturar vídeo de alta qualidade, função de gravação intuitiva e uma vida útil prolongada da bateria de 12 horas com objetivo de durar além da média de um turno. A implementação também inclui o software de gerenciamento de evidências, VideoManager da Motorola Solutions, responsável por carregar e gerenciar com segurança os vídeos gravados em nuvem.

"O MetrôRio precisava de uma solução acessível de segurança em vídeo que não comprometesse sua capacidade de oferecer os mais altos níveis de qualidade e proteção. Nossa opção de serviços de vídeo com bodycams forneceu ao MetrôRio uma maneira flexível e escalável de conquistar os benefícios da tecnologia como aliada ao cidadão, selecionando os serviços que eles precisam hoje sem investimento inicial", diz Alexandre Giarola, diretor de Vendas da Motorola Solutions Brasil.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em segurança pública e segurança corporativa. Nossas soluções em comunicações de rádio móvel terrestre, segurança de vídeo e controle de acesso e software de centro de comando, reforçadas por serviços gerenciados e de suporte, criam um ecossistema de tecnologia integrado para ajudar a tornar as comunidades mais seguras e as empresas permanecerem produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos inaugurando uma nova era em segurança pública. Saiba mais em www.motorolasolutions.com

FONTE Motorola Solutions

SOURCE Motorola Solutions