Metsä Wood: Architektur-Wettbewerb Urban Adaptation - Flexibilität mit modularem Holzbau

HELSINKI, 8. September 2020 /PRNewswire/ -- Gebäude sind statisch. Sie dienen dem Zweck, für den sie entworfen wurden. Aber wenn Städte wachsen und sich die Anforderungen der Gesellschaft ändern, wird dies zu einem Problem. Modularer Bau mit Holzwerkstoff-Produkten wie Kerto® LVL-Furnierschichtholz sind die Lösung, weil sie anpassungsfähige, nachhaltige und wettbewerbsfähige Designs ermöglichen. Es ist an der Zeit, Lösungen für die sich verändernden Anforderungen unserer Städte anzubieten. Es ist an der Zeit, eine Anpassung an städtische Belange zu schaffen.

DER WETTBEWERB URBAN ADAPTATION fordert Architekten und Studenten aus der ganzen Welt heraus, einen Weg zu finden, Mehrzweckgebäude zu schaffen, die sich an die sich ändernden Anforderungen städtischer Gemeinden anpassen können. Die Anforderungen an ein Gebäude können sich während der Lebensdauer des Gebäudes aufgrund demografischer, kultureller oder politischer Veränderungen dramatisch ändern. Eine Gemeinde könnte weniger Bürofläche und dafür mehr Kindergärten benötigen. Oder umgekehrt.

Neben der Anpassungsfähigkeit muss der Städtebau effizienter und umweltfreundlicher werden. Das Baugewerbe verursacht über 30 % der weltweiten CO 2 -Emissionen, Holz jedoch bewirkt das Gegenteil, es speichert Kohlenstoff. Holzwerkstoffe sind wettbewerbsfähig, da sie schnelles Bauen mit vorgefertigten Elementen und Modulen ermöglichen. Diese Elemente sind flexibel und erlauben anpassungsfähige Designs.

"Eine Holzstruktur lässt sich leicht an verschiedene Situationen anpassen. Holz ist anpassungsfähig: Mit Holz kann leicht gebaut werden, es lässt sich jedoch auch leicht abbauen und entsprechend den sich ändernden Ansprüchen wiederaufbauen", sagt Rahel Belatchew, eine schwedische Architektin und ein Jurymitglied des Wettbewerbs.Der Wettbewerb



Der Wettbewerb wird von Metsä Group, der Aalto Universität und dem finnischen Umweltministerium organisiert. Die Teilnehmer werden gebeten, ein zentral gelegenes leeres Grundstück in einem Stadtgebiet auszuwählen und ein innovatives modulares Holzdesign für ein öffentliches Gebäude oder ein Bausystem zu entwickeln, das sich leicht an die sich ändernden Ansprüche der Gemeinde anpassen lässt. Neben visuellen und funktionalen Kriterien müssen die Designs (1.) Anpassungsfähigkeit, (2.) Modularität und (3.) Nachhaltigkeit aufweisen.

Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist der 31. Dezember 2020 um 24:00 Uhr MEZ. Keine Vorregistrierung erforderlich.

Der erste Preis des Wettbewerbs beträgt 15.000 € und der zweite Preis 5.000 €.

Die Jury

Die Jurymitglieder sind Andrew Scott, Professor für Architektur und Städtebau am Massachusetts Institute of Technology, Rahel Belatchew, Chefarchitektin und Gründerin von Belatchew Arkitekter, Schweden und Minna Riska, Architektin und Partnerin bei MDH Arkitekter, Norwegen.

Die Gewinner werden im Februar 2021 bekannt gegeben.

"Holzwerkstoffe ermöglichen eine Bauweise, die sowohl effizient als auch umweltfreundlich ist. Ich freue mich auf neue innovative Designs, die den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen", sagt Ilkka Hämälä, President und CEO von Metsä Group.

Wir müssen einen Weg finden, Mehrzweckgebäude zu schaffen, die sich an die sich ändernden Ansprüche von Gemeinschaften anpassen können.

Wir brauchen städtische Anpassung.

Für weitere Informationen zu dem Wettbewerb besuchen Sie www.urbanadaptation.com.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/vCnNwJnGSvq7

