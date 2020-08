Metsä Wood: Schneller Bau von Wohngebäuden aus Holz in Linnanfältti

HELSINKI, 28. August 2020 /PRNewswire/ -- Mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser aus Holz in Linnanfältti, nahe dem Zentrum vom finnischen Turku, werden mit Kerto® LVL-basierten Elementen gebaut. Ein aus Holzelementen errichtetes Wohngebäude kann, verglichen mit ähnlichen Betongebäuden, in weniger als der Hälfte der Zeit gebaut werden. Mit den Kerto® LVL-basierten Elementen (Furnierschichtholz) von Metsä Wood werden Gebäude schnell, leicht und umweltfreundlich gebaut.

Vier mehrgeschossige Wohngebäude aus Holz in Linnanfältti wurden aus Kerto LVL-basierten Holzelementen gebaut. VVR Wood, ein finnischer Hersteller von Holzelementen, übernahm die bauliche Planung und stellte die Elemente in ihrem Werk in Heinola her. Tero Vesanen, CEO des Unternehmens, ist davon überzeugt, dass die Welt bezüglich des Holzbaus an einem Wendepunkt angelangt ist. Die Verwendung vorgefertigter Holzelemente hat deutliche Auswirkungen auf die Produktivität.

"Mit dem Transfer des Baus von Baustelle zum Werk steigt die Qualität in trockener Umgebung, wird die Arbeit effizienter erledigt und der Ausschuss minimiert", sagt Vesanen.

Zwei dieser drei-geschossigen und vier-geschossigen Wohngebäude wurden bereits fertiggestellt. Das dritte Gebäude befindet sich in der Innenausbauphase und der Bau des vierten Gebäudes hat bereits begonnen. Insgesamt entstehen 128 Wohnungen.

Schneller Bau mit Holzelementen

"Ein Wohngebäude aus Kerto® LVL-Furnierschichtholzelementen kann, verglichen mit ähnlichen Betongebäuden, in weniger als der Hälfte der Zeit gebaut werden", sagt Vesanen und fügt hinzu, dass die Holzelemente 4-5-mal leichter als Betonelemente sind.

Der Bau der strukturellen Konstruktionen des dritten (ein vier-geschossiges) Mehrfamilienhauses in Linnanfältti dauerte nur sieben Wochen. "Pro Woche wurde ein Geschoss gebaut. Da die Holzelemente leicht sind, wurde die Montage mit einem Brückenkran durchgeführt, der in eine Wetterschutzhülle integriert ist", sagt Jari Granqvist, für Wohnungsbau aus Holz verantwortlicher Vorarbeiter bei NCC, der Bauherr des Linnanfältti-Projekts.

Linnanfältti, wohnlicher Stadtteil aus Holz

Linnanfältti liegt sehr nahe an dem Stadtzentrum Turkus. Etwa 1500 Menschen werden dort ein Zuhause finden. Die Stadt Turku hat es den Akteuren des Baugewerbes ermöglicht, mit Holzbau zu experimentieren und einen neuen Stadtbezirk zu bauen.

"Das Projekt war erfolgreich, Besucher beschreiben es als einen angenehmen Bezirk. Es ist ein unverwechselbarer Bezirk mit farbenfrohen Gebäuden, Viertelhöfen und bald auch öffentlicher Kunst," sagt Mika Rajala, Architekt bei der Stadt Turku. Er führt die Leitungsgruppe des Projekts.

