METZ blue annonce un partenariat de marque avec la Juventus, un club de football de renommée mondiale, pour soutenir son plan d'expansion à l'international

Le partenariat de cette envergure est une première pour METZ blue, ce qui nourrit l'ambition de la marque d'étendre son empreinte mondiale. METZ blue associe la force de SKYWORTH et les 80 ans d'expérience du fabricant allemand de renom Metz, pour créer des solutions de télévision intelligente de haute qualité, dans le but de rendre la technologie d'écran dernier cri accessible à tous. Depuis son lancement en 2018, la marque a connu une croissance constante à travers l'Europe et l'Inde, et le partenariat permettra à METZ blue de faire bénéficier le monde entier de ses expériences captivantes de divertissement.

Leo Tang, Chief Brand Officer de METZ blue, a déclaré : « METZ blue croit en l'importance de la convivialité et nous l'avons défendue en offrant des expériences télévisées de haute qualité. Le football est un sport qui rassemble des joueurs et des supporters du monde entier. Nous sommes ravis de soutenir la Juventus en ce moment, alors que le football se remet de la pandémie. Ce partenariat représente également une étape majeure pour METZ blue dans nos plans d'expansion commerciale mondiale, et nous sommes ravis d'établir une nouvelle ère de divertissement et de nous connecter avec le public, qui partage la même passion pour le divertissement et le sport que nous. »

S'associer pour explorer les possibilités et diriger l'avenir

La collaboration parfaite découle de l'homogénéité entre les deux marques. En tant que principaux acteurs dans leurs domaines respectifs - METZ blue, dont l'esprit de marque est « Faites preuve d'audace et d'innovation », et la Juventus, dont la foi est « Persévérance pour toujours, ambition partout », ils sont tous deux fondés sur l'engagement à briser les frontières, à atteindre l'excellence et à diriger l'avenir. Ce partenariat permettra à METZ blue et à la Juventus d'aller de l'avant, d'explorer les possibilités et d'atteindre de nouveaux sommets.

METZ blue est le partenaire officiel de la Juventus dans la catégorie des téléviseurs et des produits domestiques intelligents pour la télévision, reconnaissant ainsi l'engagement continu de METZ blue à diriger l'innovation technologique dans le secteur.

Federico Palomba, directeur général de la Juventus APAC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir METZ blue en tant que partenaire officiel de la Juventus. Avec METZ blue, nous sommes impatients d'apporter plus d'action aux fans du monde entier et de créer des expériences significatives qui permettront aux fans de ressentir et de partager l'effervescence avec nous. »

Gagnez une expérience inoubliable avec la Juventus

Le partenariat de marque sera lancé à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 de Lega Serie A, et verra le lancement d'une gamme de contenu co-marqué sur les plateformes mondiales et pendant les matchs à domicile de la Juventus. Pour fêter l'événement, quatre heureux fans de METZ blue auront la possibilité de gagner un billet VIP pour une visite de match de la Juventus, offrant aux gagnants une expérience inoubliable lors d'un jour de match avec ce club légendaire. METZ blue présentera également une série d'offres exclusives et d'offres spéciales. Plus de détails seront dévoilés sur les réseaux officiels Facebook et Twitter de METZ blue. Restez à l'écoute et rejoignez-nous pour des aventures spéciales et des cadeaux.

À propos de METZ blue

Fondée en 2018, METZ blue combine la force de SKYWORTH, un acteur mondial important dans le domaine de la télévision, et les 80 ans d'expérience d'un fabricant allemand de renom, Metz, pour créer des solutions de télévision intelligente de haute qualité dans le but de rendre la technologie d'écran dernier cri accessible à tous. METZ blue s'efforce de proposer aux clients du monde entier de nouveaux produits innovants et fiables qui apportent un divertissement illimité dans les foyers. En tant que marque allemande, METZ blue s'est engagée à être un pionnier de l'industrie et à briser les frontières pour « diriger l'avenir » du secteur de la télévision.

