MEXC ganha o prêmio principal na Conferência Crypto Expo Dubai

SINGAPURA, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A MEXC Global ganhou o título de melhor bolsa de criptografia da Ásia na Crypto Expo Dubai 2021. O evento apresentou algumas das maiores marcas do setor de blockchain.

A MEXC foi uma orgulhosa parceira certificada para o evento, que permitiu que as principais empresas moldassem o espaço de ativos digitais para expor seus vários produtos e serviços. A exposição ofereceu uma rara plataforma para investidores e líderes do setor se relacionarem e trocarem ideias sobre como conduzir a economia global para uma nova era da criptografia.

As principais marcas de criptografia na Ásia tiveram a chance de oferecer informações sobre o setor de moeda virtual em desenvolvimento para mais de 3 mil traders. A exposição apresentou mais de 50 empresas focadas em criptografia e mais de 60 CEOs e fundadores de mais de 30 nações.

MEXC aprimora a sua estratégia de marketing

Na conferência de criptografia em Dubai, a equipe da MEXC apresentou com sucesso o conjunto de serviços de criptografia da bolsa de rápido crescimento e explicou a sua estratégia para alcançar a adoção global.

Os representantes otimizaram a chance única de interagir com os melhores profissionais do mundo criptográfico e obtiveram novas ideias interessantes sobre como atualizar suas estratégias de marketing. Eles também se reuniram pessoalmente com executivos de várias empresas de criptografia e exploraram, em conjunto, maneiras de ampliar as suas oportunidades de negócios no mundo da criptografia.

A equipe da MEXC dedicou seu prêmio "melhor bolsa de criptografia da Ásia" aos seus usuários e apoiadores fiéis.

Um líder global emergente em serviços de criptografia

O prêmio mais recente que coloca a MEXC como a melhor plataforma de negociação de criptografia da Ásia mostra a brilhante estratégia de globalização da plataforma e as ambições de se adaptar aos mercados em constante mudança. A bolsa de criptografia centralizada conta com mais de 500 milhões de dólares em volumes de negociação e uma crescente base de usuários em mais de 200 países.

Desde o lançamento em 2018, a MEXC expandiu seu conjunto diversificado de oportunidades de negociação de criptografia para investidores em todo o mundo. A bolsa com sede em Singapura agora oferece seus excelentes serviços de negociação de criptomoedas para países e regiões como Japão, Turquia, Índia, Indonésia, África, Coreia do Sul, Brasil e muito mais.

A MEXC também trabalha com alguns dos projetos de blockchain mais importantes e plataformas de criptografia "on-ramp" para levar as criptografia para o próximo nível. Recentemente, a bolsa global formou parcerias estratégicas com blockchains líderes de mercado, como Avalanche, Polygon e Solana.

A MEXC oferece essas plataformas promissoras com financiamento ecológico e suporte técnico para promover a adoção generalizada dos setores de blockchain e criptografia.

FONTE MEXC

