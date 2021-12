MEXC Global, a maior exchange de criptomoedas da Ásia: ser orientado para o usuário é a filosofia central que permanece constante no mercado

Hoje, vamos conhecer nosso "novo" amigo, a MEXC Global. Vamos conversar com Sand, vice-presidente e diretor do Oriente Médio e América do Sul da MEXC, e descobrir como ele tem conseguido superar a competição acirrada no setor de negociação de criptomoedas.

P: Há alguma mudança no cerne da estratégia da MEXC para 2022?

Sand: Desde 2020, começamos a delinear o mercado global e definir a estratégia de operação de conformidade global. Em termos de expansão do mercado global, recebemos licenças de cinco países, incluindo Estônia, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Suíça. Somos uma das plataformas com maior número de licenças do mundo para operações de negociação de criptomoedas.

P: Você poderia fazer uma breve apresentação da MEXC para que possamos ter uma melhor compreensão do assunto?

Sand: A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo. Em comparação com outras exchanges, a MEXC dedica mais atenção aos seguintes pontos:

1. Priorizando as necessidades dos usuários e desenvolvendo-se de maneira orientada para o usuário. A MEXC tem uma boa cultura de comunidade e insiste em ouvir o feedback dos usuários para fazer melhorias contínuas. Atualmente, muitos executivos da empresa e até mesmo nossos fundadores visitam a comunidade todos os dias para responder a diversas perguntas dos usuários;

2. A MEXC tem mobilidade ágil e a capacidade de oferecer serviços de negociação completos para negociação em mercado spot (à vista), contratos futuros, margens e ETFs. Atualmente, a MEXC é a plataforma com as categorias de negociação à vista mais abrangentes, com lançamento extremamente rápido de novos projetos em toda a rede. Praticamente todos os projetos líderes, como o líder de cadeia cruzada Web3.0, Polkadot, o líder de mercado descentralizado UniSwap, o líder do metaverso Axie Infinity e centenas de outros, foram lançados primeiro na MEXC.

3. A MEXC é uma plataforma que insiste em pesquisa e desenvolvimento independentes que oferecem alta segurança. Nossa equipe principal tem ampla experiência em finanças gerais. Ao mesmo tempo, a MEXC atualizará os principais sistemas de negociação a cada seis meses para aprimorar a eficiência da matching engine (combinar ordens de compra e venda) para negociação, garantindo a segurança e estabilidade do sistema de negociação e otimizando continuamente a profundidade da negociação.

P: Quais são algumas das estratégias as quais vocês têm insistido desde o início? Essa é a razão pela qual a MEXC se destacou no setor de exchanges e evoluiu de uma startup para uma exchange global tradicional no intervalo de poucos anos?

Sand: Primeiramente, nossa filosofia central orientada para o usuário. Em segundo lugar, a agilidade da MEXC em responder ao mercado e a rápida execução. Terceiro, a cultura e a gestão da empresa. Acredito que os três elementos acima ajudaram a MEXC a conquistar um lugar no cenário de exchanges e obter o reconhecimento dos usuários.

P: A MEXC também tem usuários no Oriente Médio?

Sand: Com certeza. Na verdade, a MEXC ingressou no mercado do Oriente Médio no ano passado e agora é a plataforma de negociação líder na região em volume de negociação. Desde o segundo semestre deste ano, começamos a focar no mercado árabe.

P: O mercado de criptomoedas em 2021 será uma coisa do passado. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso?

Sand: No geral, 2021 foi um ano de crescimento muito rápido para o mercado de criptomoedas e a capitalização de mercado de todo o mercado cresceu rapidamente. No futuro, acredito que cada vez mais instituições tradicionais se concentrarão e ingressarão neste setor.

P: O metaverso tem sido um grande sucesso ultimamente. Qual a sua opinião a respeito?

Sand: Penso que o metaverso é uma área à qual as empresas de internet e o mercado de criptomoedas devem prestar atenção. No metaverso, não haverá apenas empresas de redes sociais como o Facebook (Meta), mas qualquer negócio no futuro poderá ser expandido utilizando o metaverso como operador, o que representará uma atualização para a internet. Por exemplo, em termos de experiência social, costumávamos ser capazes de enviar mensagens de texto e fazer chamadas de vídeo na internet de forma remota. No metaverso, nossos próprios personagens virtuais podem se comunicar frente a frente no mesmo espaço. A experiência de compra do comércio eletrônico também será diferente, etc.

