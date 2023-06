MEXS LATAM 2023: evento discute evolução e tendências em tratamentos estéticos

Com o tema "Confidence To Be: from the past to the future", o congresso de cosmiatria apresentou aulas de diversos temas, com destaque para a medicina estética regenerativa

SÃO PAULO, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A oitava edição do Latin American Merz Aesthetics® Expert Summit (MEXS LATAM), aconteceu entre 2 e 3 de junho na Cidade do México. Com o tema "Confidence To Be: From The Past To The Future", o evento criado e organizado pela Merz Aesthetics®, maior empresa dedicada exclusivamente à medicina estética do mundo, reuniu mais de 550 médicos, de 10 países da América Latina, para discutir as inovações e tendências no campo da cosmiatria. Durante os dois dias de evento, os participantes assistiram a mais de 35 aulas sobre novas técnicas de aplicação, apresentação de casos clínicos e sessões de mesa redonda para discussão de temas relacionados. Esteve presente também a atriz mexicana e embaixadora do Confidence Squad Latam, Mayrin Villanueva.

Mexs Latam 2023 reuniu mais de 550 médicos na cidade do México (Foto: Merz Aesthetics®)

Tendência global no campo, a medicina estética regenerativa foi um dos principais tópicos de discussão durante o evento. Baseada nos princípios da medicina regenerativa, a estética regenerativa busca opções de tratamentos que regeneram os tecidos da pele, recuperando a estrutura, com foco na qualidade da pele

"A medicina regenerativa estética é o futuro, mas já faz parte do presente da nossa atuação. E isso é possível de modo prático e seguro, dentro do consultório, com o uso de bioestimuladores de colágeno. É incrível ver o resultado e o quanto é possível restaurar e realçar a beleza natural do corpo, permitindo que ele se renove", explica a cirurgiã plástica Ana Lúcia Gonzaga da Cunha (CRM 139033-SP | RQE 70004), especialista em estética regenerativa .

As técnicas e tratamentos utilizados em estética regenerativa permitem que a pele rejuvenesça naturalmente, reduzindo linhas finas, rugas e outras condições como flacidez mais pronunciada. "Bioestimulação é uma ótima alternativa às cirurgias porque não requer repouso pós-procedimento", ressalta a médica Mariana Muniz (CRM 104019-SP). "O bioestimulador, além de ser seguro e eficaz, nos permite aliar outras terapias, como preenchedores para chegarmos aos resultados desejados pelo paciente", complementa a médica.

Estudos apresentados no congresso comprovaram a eficácia da bioestimulação de colágeno, por exemplo, em peles com rugas estáticas e flacidez.¹ Além do colágeno, o processo regenerativo promove o espessamento cutâneo e induz a produção de elastina e de proteoglicanos, devolvendo a estrutura de um tecido jovem.

Educação médica e inovação

Gonzalo Mibelli, presidente da Merz Aesthetics® Latam, abriu o evento no Expo Santa Fé, ressaltando a importância das pessoas para o bom desempenho da empresa. "Meu papel é incentivar a todos a fazerem o seu melhor. Acreditamos que as pessoas são essenciais para o nosso funcionamento e que sem elas nada acontece. Para envolver nossos cerca de 400 colaboradores da região da América Latina e centenas de parceiros temos uma fórmula que é: trazer inovação com paixão, além de assumir riscos para atingir excelentes resultados", disse.

Mibelli também ressaltou a importância de se diferenciar em um mercado tão competitivo. "Embora tenhamos uma concorrência forte, contamos com profissionais dedicados e criativos, que nos colocam na vanguarda da medicina estética, trazendo o que há de mais avançado e tecnológico em tratamentos estéticos", completou.

A abertura contou ainda com a participação de Caio Villas Boas, Diretor de Marketing Latam, que destacou o trabalho da Merz Aesthetics® para atender às necessidades de seus clientes. "Estamos sempre em busca de maneiras exclusivas de oferecer todo suporte aos nossos clientes, seja com materiais promocionais, desenvolvimento de novos protocolos, ações e ativações direcionadas aos pacientes, treinamento de staff e atendimento personalizado por meio do nosso time de vendas, além de educação clínica e intercâmbio de informações", enumera o executivo.

Finalizando a abertura, Juliana Zimbres, médica dermatologista (CRM 124976-SP) e diretora de Assuntos Médicos da Merz Aesthetics® Latam falou da importância da região da América Latina na busca por inovações em cosmiatria. "Reunimos mais de 550 médicos de 10 países da América Latina para estimular a troca de experiências e as discussões sobre as tendências e inovações que vão ditar esse mercado nos próximos anos. Sabemos a força da região, especialmente quando olhamos para as técnicas e protocolos que nasceram aqui e, hoje, são utilizadas em todo o mundo", celebra a médica.

Mayrin Villanueva marca presença

Em paralelo ao circuito de palestras voltado aos profissionais de saúde, a Merz Aesthetics® também realizou painel com a participação da embaixadora do Confidence Squad Latam, Mayrin Villanueva. A atriz mexicana conversou com seus dermatologistas, Adriana Cárdenas e Polo de Velasco, sobre o conceito de medicina estética regenerativa e quais os tratamentos disponíveis atualmente.

Para Mariana Fonseca, Diretora de RH e Comunicação Latam da Merz Aesthetics®, promover informação de qualidade aos pacientes é fundamental. "Existe muita informação enganosa e é nosso dever como empresa atuar para disseminar informações confiáveis, além de sempre incentivar a busca por um profissional qualificado que utilize produtos comprovadamente seguros e eficazes", reitera.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics é uma empresa de medicina estética com uma longa história de capacitação e empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viverem todos os com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se parecerem, sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas – seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 52 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha Saiba mais em https://merzaesthetics.com.br/

