Meyer Shank Racing gana la fila delantera para Acura en la clasificatoria en Watkins Glen

Los participantes del prototipo ARX-05 del Acura Team Penske empezarán en segundo y tercer lugar en la categoría DPi. Dane Cameron clasificó segundo tras el Mazda conducido por Oliver Jarvis, mientras Ricky Taylor llevó el gemelo ARX-05 al tercero.

Acura NSX GT3 Evo de Meyer Shank Racing

Hindman registró su segunda posición pole de la temporada de 2019, tras un pole anterior en Sebring en marzo. Su velocidad promedio de 116.595 millas por hora lideró a los 16 GTD participantes en el terreno. Hindman se asociará con Mario Farnbacher y Justin Marks en la prueba de seis horas del domingo en el Circuito Internacional de Watkins Glen de 3.4 millas.

Nielsen llevó su NSX GT3 al segundo lugar de la clasificación a un promedio de 116.244 millas por hora. Se asocia con Katherine Legge y Bia Figueiredo en la quinta ronda del campeonato de esta tarde. Legge y Andy Lally manejaron conjuntamente hasta la victoria en la categoría GTD aquí en 2017, el primer año del programa actual del NSX GT3.

Hindman y Farnbacher llegaron al fin de semana con 84 puntos para liderar el campeonato de pilotos de IMSA GTD de 2019.

Acura Team Penske ARX-05

Cameron lideró la mayor parte de la sesión clasificatoria en su ARX-05, y terminó perdiendo el pole solamente por poco más de dos décimas de segundo frente a Jarvis, a una velocidad promedio de 136.208 millas por hora (mph). Él y el copiloto Juan Pablo Montoya arriesgarán su racha de dos carreras ganadas el domingo, tras las victorias en Mid-Ohio en mayo y en Detroit a principios de este mes. Cameron y Montoya llegaron al fin de semana en segundo lugar en el campeonato de pilotos.

Taylor estuvo solo seis centésimas de segundo detrás de Cameron, clasificándose tercero a 136.108 mph. Se asociará con Helio Castroneves cuando la bandera verde baje a las 9:45 a.m., hora de verano del Este, en la mañana del domingo. Taylor y Castroneves quedaron en tercer lugar en la clasificación de los pilotos, un solo punto por detrás de Cameron y Montoya.

La cobertura de televisión del mismo día desde Watkins Glen empieza a las 7 p.m., hora de verano del Este, del domingo en la cadena NBC Sports.

Citas

Trent Hindman (piloto, Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing) clasificó en el pole de GTD: "Me esforcé en esas vueltas clasificatorias. Le di con todo lo que tenía el Acura NSX GT3. Tuvimos muchos factores desconocidos después de la práctica de esta mañana debido al estado del tiempo [lluvia temprano en la mañana]. Anoche hasta hicimos algunas apuestas sobre la configuración del auto que queríamos probar, pero no tuvimos la oportunidad antes de clasificar. Como siempre, el equipo de Meyer Shank se esforzó y me dio un auto asombroso. Es excelente conseguir los puntos de partida 'uno-dos' para este equipo. Como la categoría GTD es muy competitiva, clasificar tiene un ciento por ciento de importancia. Será magnífico sacar el Acura al aire libre mañana para la carrera. Estoy más que agradecido de formar parte de este equipo y de conseguir la posición pole".

Dane Cameron (Acura ARX-05 #6 de Team Penske) clasificó en segundo lugar: "Creo que tenemos un buen Acura Team Penske DPi aquí este fin de semana en Watkins Glen. [Estoy] un poco molesto por no haber alcanzado nuestro objetivo y empezar mañana en segundo lugar. Estábamos en una buena vuelta a principios de la sesión y volvimos a quedar retrasados. No sé cómo se hace para clasificar en estos días, pero todo el mundo está en su propio programa. Comenzando en la fila delantera -segundo y tercero para los dos autos– es todavía un lugar excelente donde estar. Mañana será un día largo. El año pasado, clasificamos en tercer lugar y pasamos al primero en la primera esquina y lo mantuvimos casi hasta el final. Este año, el objetivo es mantenerlo hasta el final".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/941295/Acura_Motorsports_Trent_Hindman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458749/acura_logo.jpg

FUENTE Acura Motorsports

SOURCE Acura Motorsports