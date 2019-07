Meyer Shank Racing se lleva el triunfo con el Acura NSX GT3 en Watkins Glen

- Trent Hindman, Mario Farnbacher y Justin Marks obtienen la primera victoria de 2019

- Gracias al decidido esfuerzo de Juan Pablo Montoya, Acura Team Penske ocupa el tercer puesto en 'The Glen'

- Meyer Shank Racing amplía la ventaja en puntos en el campeonato de pilotos de la clase GTD

WATKINS GLEN, Nueva York, 1 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Acura Motorsports continuó hoy su racha de triunfos y podios de la mitad de la temporada en el Autódromo Internacional de Watkins Glen, pues el equipo Meyer Shank Racing se llevó el triunfo con el Acura NSX GT3 Evo en la clase GTD en la carrera Sahlen's Six Hours of The Glen, mientras que el Acura Team Penske obtuvo otro podio, con el tercer lugar general para el prototipo Acura ARX-05.