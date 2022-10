Meyer Wilson Co., LPA anuncia un acuerdo de conciliación de demanda colectiva para todas las personas que pudiesen verse afectadas por un incidente de seguridad de datos en los Estados Unidos de Norteamérica que afecta a United Health Centers de la red informática de San Joaquin Valley

FRESNO, Calif., 10 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Usted es una persona que potencialmente se vio afectada por un incidente de seguridad de datos en los Estados Unidos de Norteamérica que afectó a United Health Centers de la red informática de San Joaquin Valley, que ocurrió el 28 de agosto de 2021 o alrededor de esa fecha.

Este aviso ha sido autorizado por un tribunal estatal. No se trata de la oferta de un abogado.

¿Por qué recibí este Aviso? Se ha llegado a un acuerdo de conciliación y exención de demanda colectiva (el "Acuerdo de conciliación") en una demanda titulada Avetisyan v. United Health Centers of the San Joaquin Valley, n.º 22-CEG-285, en trámite en el Tribunal superior de California, condado de Fresno. La demanda alega que, como resultado de un ataque cibernético por parte de un tercero no autorizado a ciertos sistemas informáticos de United Health Centers of the San Joaquin Valley ("UHC"), la información personal y la información médica protegida almacenada por UHC, incluidos nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento, información de tratamiento médico, información de seguro médico y otra información pueden haberse visto comprometidas el 28 de agosto de 2021 o alrededor de esa fecha (el "Incidente de seguridad de datos"). UHC sostiene que tenía defensas meritorias y que estaba preparada para defender vigorosamente la demanda, pero alienta a todas las personas que califican como miembros del Grupo del acuerdo de conciliación a participar en el Acuerdo.

¿A quién incluye? Los registros de UHC indican que está incluido en la Conciliación como Miembro de la demanda colectiva porque su información puede haber estado involucrada en el Incidente de seguridad de datos.

¿Cuáles son los beneficios de la conciliación?

Todas las personas potencialmente afectadas por el Incidente de seguridad de datos, incluidos los Miembros de la demanda colectiva, tendrán la opción de inscribirse en la Oferta de conciliación y se les proporcionarán tres años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito y restauración de identidad, independientemente de si se excluyen del Acuerdo.

Cualquier Miembro de la demanda colectiva puede presentar un Reclamo de reembolso por pérdidas económicas documentadas relacionadas con el Incidente de seguridad de datos que no hubiesen sido reembolsadas por otros terceros, hasta un total de USD 2,500.00 por miembro. Las Pérdidas económicas se considerarán atribuibles al Incidente de seguridad de datos si (i) el supuesto acto ilícito hubiese ocurrido el 28 de agosto de 2021 o después, (ii) el Miembro de la demanda colectiva firmase una declaración bajo pena de perjurio que indicase que las Pérdidas económicas reclamadas son atribuibles al Incidente de seguridad de datos, (iii) el presunto acto ilícito hubiese implicado el uso indebido del tipo de información personal afectada por el Incidente de seguridad de datos (es decir, nombre, dirección, número de seguro social, fecha de nacimiento, información de tratamiento médico, información del seguro médico, etc.) y (iv) el administrador de la Conciliación determinase mediante una preponderancia de pruebas que se puede atribuir razonablemente al Incidente de seguridad de datos.

Cualquier Miembro de la demanda colectiva puede presentar un Reclamo por pérdidas no económicas razonablemente atribuibles al Incidente de seguridad de datos, hasta USD 500.00 por Miembro de la demanda colectiva.

¿Cómo recibo los beneficios de la conciliación? Para inscribirse en los servicios de monitoreo de crédito y restauración de identidad, utilice el código y las instrucciones indicadas en la correspondencia dentro de este paquete. Para recibir los otros Beneficios del acuerdo, los Miembros de la demanda colectiva deben presentar un Formulario de reclamos al administrador de la Conciliación antes del 19 de noviembre de 2022. Los formularios están disponibles en www.UHCofSJVdatabreach.com al llamar al 1-877-354-3821 o escribir al administrador de la Conciliación a Avetisyan v. United Health Centers of the San Joaquin Valley, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173005, Milwaukee, WI 53217. Ambos formularios pueden enviarse a través del sitio web del Acuerdo o por correo al administrador.

¿Cuáles son mis opciones? Puede no hacer nada, inscribirse en los tres años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito y restauración de identidad, presentar un Formulario de reclamo o un Formulario de reembolso o excluirse del Acuerdo. Si no hiciera nada o presentase un Formulario de reclamo o reembolso, sus derechos se verán afectados. No podrá demandar a UHC en una demanda futura sobre los reclamos abordadas en el Acuerdo. Si se excluyese, no recibirá los Beneficios del acuerdo enumerados (excepto que aún puede inscribirse en los tres años de servicios de monitoreo de crédito y restauración de identidad), pero conservará su derecho a demandar a UHC en una demanda por separado sobre los asuntos cubiertos por el Acuerdo. Debe comunicarse con el administrador de la Conciliación por correo postal para excluirse. Si no se excluyese, puede objetar el Acuerdo, la solicitud de honorarios y gastos de los Abogados del grupo o las solicitudes de compensación por servicios del Representante del grupo de demandantes.

Todas las solicitudes de exclusión y objeciones deben tener sello postal o presentarse en persona antes del 19 de noviembre de 2022.

La audiencia de aprobación definitiva: el Tribunal celebrará una Audiencia de aprobación definitiva a las 3:30 p.m. hora del Pacífico, el 8 de febrero de 2023, en el Tribunal superior del condado de Fresno, 1100 Van Ness Ave., Fresno, California, 93724. En esta Audiencia de aprobación definitiva, el Tribunal considerará si la Conciliación propuesta es justa, razonable y adecuada. El Tribunal también puede considerar la solicitud de los Abogados del grupo demandante de honorarios y costos de abogados de hasta USD 562,674.78 y una compensación por servicios de USD 5,000 para el Representante del grupo que presentó esta demanda. Si hubiese objeciones, el Tribunal las considerará.

Cómo obtener más información: puede obtener más información, incluido el Acuerdo de conciliación y otros documentos relacionados, en www.UHCofSJVdatabreach.com .

