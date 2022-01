Meysan Partners berät NREC bei der Veräußerung ihrer Investition in Erbil, Irak

KUWAIT STADT, 19. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Meysan Partners beriet National Real Estate Company Co („NREC"), eine börsennotierte Immobilien- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Kuwait, als alleiniger Rechtsberater beim Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an ihrer in Erbil ansässigen Tochtergesellschaft, KREDCO Real Estate Company („KREDCO").