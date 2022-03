MEZZO CHEGA AO BRASIL PELA CLARO

MIAMI, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A THEMA America, empresa do grupo Canal+, anunciou hoje que o Mezzo Live HD fechou acordo com a operadora Claro Brasil, líder no mercado brasileiro de TV por assinatura, para o lançamento de sua programação linear e sob demanda. A parceria marca também a estreia do canal na América Latina. O Mezzo Live HD e o Mezzo VOD vão integrar a Claro box tv. A programação linear ocupará o canal 626 e poderá ser vista pelos assinantes do pacote HD básico. Também neste mês, seu conteúdo estará disponível no NOW, SVOD da Claro. Ao todo, os canais Mezzo devem chegar a cerca de 2,7 milhões de lares brasileiros.

"O Mezzo tem por missão levar o melhor da música clássica, da dança e do jazz à maior audiência possível. Estamos animados em adicionar o Brasil aos mais de 80 territórios onde o canal está presente. A parceria com a Claro marca nosso primeiro acordo de distribuição na América Latina. O Brasil tem tradição em trocas culturais com artistas europeus. Nos orgulhamos de poder contribuir nessa esfera", declarou Hervé Boissiere, CEO do Mezzo.

"Estamos muito satisfeitos com o acordo firmado com a Claro Brasil. Levaremos as melhores apresentações de ópera, música clássica e dança aos amantes das artes e dos eventos ao vivo", afirmou Patrick Rivet, CEO da Thema America. "O Mezzo LIVE HD e o Mezzo VOD são a opção de entretenimento mais indicada aos admiradores das artes e da música clássica. Este acordo marca o início de uma futura expansão do canal pela América Latina".

O Mezzo Live HD reúne o melhor da produção artística mundial. A cada mês, são exibidos até quatro programas ao vivo, diretamente das locações onde os eventos são realizados. São apresentações de recitais, óperas, orquestras sinfônicas, música sacra, jazz, balé clássico e dança contemporânea, além de novas tendências da música internacional, com a participação das estrelas do momento.

Todos os anos, o Mezzo Live HD firma acordos exclusivos com músicos, instituições musicais, óperas e festivais de destaque. Sua programação convida a audiência a desfrutar de apresentações únicas, proporcionando uma degustação em primeira mão dos melhores espetáculos televisivos ao vivo.

O Mezzo Live HD opera sem intervalos comerciais, o que possibilita a transmissão ininterrupta de programação do mais alto nível, tornando o canal referência mundial em conteúdo televisivo ao vivo e sob demanda.

