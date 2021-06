MFA kooperiert mit Kuaishou am Internationalen Museumstag für einen virtuellen Besuch bei Monet

Das Livestreaming zeigt die Entwicklung von Monets unvergleichlicher Vision und die revolutionären Techniken in Monets Malerei. Wang Yuheng, Chinas TV-Star in Super Brain 3 mit außergewöhnlichem Gedächtnis und 4 Millionen Followern auf Weibo, und Frau Mi, eine der Moderatorinnen von Kuaishou, die die Glocke schlug, um die offizielle Listung von Kuaishou zu verkünden, moderierten die Sitzung gemeinsam mit MFA-Sprechern online. Auf 5 Live-Kanälen veröffentlicht, verzeichnete das Event insgesamt mehr als 4,8 Millionen Views und 2 Millionen Likes.

Während des interaktiven Tutorials konnten die Zuschauer aus einem erstaunlichen Sortiment exklusiver Kunst-Kooperationen einkaufen, darunter Monet Art Tees und Aromasets von MFA, probiotische Nüsse von Bestore und die Hefe-Gesichtsbehandlung von Genuine Namir. Die Sitzung ermöglichte eine rundum sinnliche Befriedigung für die Betrachter, die Entwicklung von Monets unvergleichlicher Vision zu spüren und gleichzeitig Kunst und Kultur in ihr Zuhause zu bringen.

Neben der Unterhaltung und Bildung fanden die Zuschauer auch ein nahtloses Einkaufserlebnis. Neben der Abstimmung über die Reihenfolge der Präsentationen hatten die Zuschauer die Chance, durch Kommentare oder Teilen des Livestreams in den sozialen Medien an der Verlosung teilzunehmen. In der Sitzung wurden auch Rabattcoupons verteilt. Mit dem Tippen auf einen beliebigen Produktpin konnten die Zuschauer während des Zuschauens Artikel in ihren Warenkorb legen und während oder nach der Veranstaltung auschecken.

Mit dem Thema „The Future of Museums: Recover and Reimagine", plädiert der Internationale Museumstag 2021 für das kreative Potenzial der Kultur als Motor für Erholung und Innovation in der Post-COVID-Ära. MFA und Kuaishou haben neue und hybride Modelle der kulturellen Verwirklichung und Verbreitung geschaffen, die ihrer Gemeinschaft große Freude und Inspiration bringen.

