MG Capital annonce le lancement de MG Preferred Plus™

MG Preferred Plus™ permet aux investisseurs individuels accrédités d'ouvrir un compte et de commencer à investir 50 000 dollars. Ce produit unique en son genre jusqu'à présent permet aux investisseurs particuliers d'avoir accès à une stratégie passive d'investissement immobilier, normalement réservée aux institutions.

MG Capital permet aux investisseurs de satisfaire leurs aspirations individuelles en termes d'investissement par le biais d'un investissement immobilier sécurisé et transparent. Celui-ci est nanti à 100 % par des biens de luxe de première catégorie et sans dette situés dans tout Manhattan et garantit que ses investisseurs bénéficient de sa Capital Protection Provision® qui atténue le risque de perte d'investissement.1 Son nouveau produit offre les avantages de la solide expérience de l'entreprise en matière d'investissement, des conditions compétitives et des frais directs, tout en offrant des options de liquidité et des investissements garantis par des centaines de biens immobiliers qui génèrent des revenus.

« MG Preferred Plus™ simplifie le processus d'investissement, les investisseurs pouvant ouvrir un compte en ligne et commencer à investir en moins de dix minutes », a déclaré Eric Malley, fondateur et président-directeur général de MG Capital. « Ce lancement permet aux investisseurs particuliers accrédités d'accéder à une opportunité d'investissement de très grande qualité et normalement réservée aux investisseurs institutionnels. Après avoir mené une diligence raisonnable digne de ce nom et entamé de nombreuses conversations avec un grand nombre de nos investisseurs, nous avons identifié un point de départ attractif pour les investissements, qui offre un niveau d'exposition souhaité à cette catégorie d'actifs de plus en plus importante. »

MG Capital a toujours offert aux investisseurs une croissance d'une année sur l'autre grâce à des options de placement structurées de façon à fournir des distributions annuelles de liquidités. La société conserve un portefeuille diversifié de centaines de biens résidentiels luxueux à Manhattan. Ces biens sont détenus à 100 % et gérés de façon professionnelle par la plate-forme d'investissement verticalement intégrée de la société.

À propos de MG Capital

MG Capital est une grande société de gestion d'immobilier à capitaux privés qui investit exclusivement dans des biens résidentiels de première catégorie à Manhattan. MG Capital respecte une stratégie d'investissement unique et sans dette qui permet aux particuliers et aux familles du monde entier de détenir une participation dans les flux de revenus locatifs récurrents provenant de centaines de biens résidentiels luxueux de première catégorie. Depuis 2000, le cabinet respecte une stratégie d'investissement disciplinée et a particulièrement mis l'accent sur son analyse exclusive afin de sélectionner les investissements immobiliers, ce qui l'a conduit à devenir le plus grand propriétaire-gérant d'immeubles résidentiels de luxe sans dette dans tout Manhattan.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

MG Capital Management L.P.

Téléphone : +1 (212) 633-0503

Courriel : investorrelations@mgcapmgmt.com

www.mgcapmgmt.com

Pour les demandes de la presse, veuillez contacter :

Sam Reinhardt

Téléphone : +1 (646) 494-7609

Courriel : sreinhardt@prosek.com

1 Avis important : aucune information contenue dans le présent communiqué de presse ne doit être considérée comme une offre de titres ou comme des conseils d'investissements, juridiques, fiscaux ou autres. Veuillez consulter mgcapmgmt.com/disclaimer.aspx pour obtenir des divulgations complètes concernant ce communiqué électronique.

