M&G fait la promotion de la durabilité en tant que partenaire officiel de la papeterie au Boao Forum for Asia

SHANGHAI, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sous le thème « L'Asie et le monde : défis communs, responsabilités partagées », la conférence annuelle 2024 du Boao Forum for Asia (BFA) s'est tenue à Hainan, en Chine, le 26 mars. M&G est le fournisseur officiel de papeterie du forum depuis 2005. Dans le cadre de ce partenariat, M&G a mis en place une zone de bureaux verts sur le site, offrant des fournitures de bureau de haute qualité et des produits de papeterie durables.

En réponse à l'appel à la transformation bas carbone, M&G a préparé des kits de papeterie écologiques pour les participants. Le baril du stylo gel était fait d'acide polylactique (PLA), fermenté à partir de maïs et d'autres amidons contenant de la biomasse. La couverture du livret a été réalisée avec du cuir de qualité supérieure certifié par Global Recycled Standard (GRS). Le papier utilisé a été certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

Dans le même temps, M&G a lancé son service de papeterie écologique sur mesure, afin d'aider davantage d'entreprises et d'organisations à réduire l'empreinte environnementale et les émissions de gaz à effet de serre du bureau. Le géant chinois de la papeterie espérait permettre à plus de gens de travailler et de vivre de manière plus durable en intégrant une attitude durable dans les produits de papeterie quotidiens.

En 2021, M&G a pris la tête de l'industrie de la papeterie en Chine pour lancer sa stratégie de développement durable. M&G a mené des travaux de manière proactive sous les quatre piliers stratégiques "produits durables", "réponse au changement climatique", "chaîne d'approvisionnement durable" et "autonomisation des employés et des communautés", en obtenant des résultats bénéfiques et en faisant un pas solide vers "Écrire un avenir économique durable."

M&G a lancé avec succès une variété de produits écologiques, y compris sa première série de papeterie neutre en carbone fabriquée à partir de contenants à emporter recyclés, de stylos en gel "Carbon Emission Reduction Plan" utilisant de l'acrylique plastique recyclé de vieux appareils ménagers, et la série Endangered Species Wetland, fabriquée à partir de matériaux biodégradables PLA ou de matériaux recyclés, contribuant aux efforts de conservation de la biodiversité.

M&G est le premier acteur sur le marché chinois de la papeterie, leader en termes d'échelle commerciale, de rentabilité, de couverture de distribution, de recherche et de développement de produits. Elle est devenue l'une des plus grandes entreprises de papeterie au monde.

Chaque année, M&G Stationery investit environ 100 millions de RMB dans la R&D, réalisant plus de 1100 réclamations de propriété intellectuelle. Son solide réseau de distribution couvre 70000 terminaux de vente au détail, couvrant plus de 80% des écoles à travers la Chine et plus de 50 pays d'outre-mer.