MGH ernennt regionalen Geschäftsführer für Korea, Vietnam, Kambodscha und Thailand

Chris Eom meinte dazu: "Mich faszinierte die hervorragende Lieferkette von MGH, die sich auf globale Marken wie Inditex, C&A, Carrefour, Renault und PSA-Peugeot erstreckt und auf eine starke Präsenz in Südasien."

Die Ernennung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft und Chris hat seinen Sitz im regionalen Hauptquartier von MGH Indochina und Korea in Saigon, Vietnam.

Über MGH Logistics:

MGH Logistics ist ein in Singapur ansässiger ausgedehnter und vielseitiger Mischkonzern, der in Bangladesch gegründet wurde und derzeit Vertretungen in 19 aufstrebenden Märkten besitzt. Das Unternehmen hat wichtige Stützpunkte in Asien, im Nahen Osten und in Afrika, und es expandiert schnell nach Europa. Es bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Verwaltung von Zulieferketten für wichtige große Fast-Fashion-Einzelhändler, Automobil- und Gesundheitsmarken bis hin zum komplexen Frachtmanagement für Billigfluggesellschaften, Transportgemeinschaften, Expresskuriere, Anbieter globaler Vertriebssysteme von Airlines, Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel, Privat- und Geschäftskundengeschäft, Tee- und Gummiplantagen u. a.

