MGH utiliza voos fretados da SpiceJet para garantir a cadeia de suprimentos da Índia durante a pandemia da COVID-19

A SpiceJet transportou cerca de 4,000 toneladas de carga em mais de 430 voos desde o início do fechamento da Índia há um mês – acima de 70% de toda a carga aérea transportada pelas linhas aéreas indianas.

A SpiceJet, a segunda maior linha aérea da Índia, transportou suprimentos médicos cruciais ida e volta de Xangai, Hong Kong, Singapura, Sri Lanka, Kuwait, Abu Dhabi, Cidade de Ho Chi Minh, Colombo, Cabul e Dubai, entre outras localidades. As operações de carga da SpiceJet foram significativamente incrementadas pela sua frota de aeronaves de passageiros onde a B737 e a Q400 têm operado voos com carga sobre os assentos.

O MGH Group, o agente de vendas gerais (GSA) de carga global da SpiceJet, está ativamente envolvido e patrocina os voos de carga da SpiceJet de Singapura para Chennai e Bangalore, transportando suprimentos médicos essenciais enquanto expande seu apoio total às operações de carga regulares da linha aérea para Hanói e Bangkok.

"A decisão ousada e futurista de Ajay Singh de estabelecer um segmento de carga independente para a SpiceJet trouxe ótimos benefícios não apenas garantindo que a cadeia de suprimentos permaneça intacta, mas também fornecendo o fluxo de caixa saudável para a empresa neste período no qual as operações para passageiros estão completamente estagnadas. Ajay é um verdadeiro visionário. Nenhuma outra transportadora indiana administra uma frota dedicada a cargas e foi realmente uma ação ousada realizada em 2018", disse Anis Ahmed, fundador e CEO do MGH Group.

A SpiceJet em parceria com o MGH Group planeja uma maior expansão de suas operações de carga e a adição de várias rotas globais em sua rede em rápido crescimento considerando a demanda crescente por suprimentos essenciais e médicos globalmente.

A SpiceXpress, a divisão da SpiceJet dedicada às cargas e lançada em setembro de 2018, opera em rotas nacionais e internacionais, sendo alimentada pela rede de transporte completamente integrada da SpiceJet incluindo instalações de armazenagem, carga aérea e transporte terrestre em todo o país.

A SpiceJet ajuda no transporte de suprimentos essenciais na Índia e para o exterior, incluindo máscaras faciais, antissépticos, suprimentos cirúrgicos cruciais, termômetros infravermelhos (necessários para a detecção da COVID-19), vestimentas de proteção e kits de testes rápidos contra o coronavírus. A linha aérea operou também voos especiais para o transporte de passageiros em quarentena para instalações governamentais fornecendo seus aviões, tripulação e pessoal para o serviço nacional.

