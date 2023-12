MGI amplia presença na América Latina com novas parcerias com Genos Médica e Grupo TCL

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co. Ltd., uma empresa comprometida em desenvolver ferramentas e tecnologia essenciais para liderar as ciências da vida, anunciou hoje parcerias com a Genos Médica, um centro especializado em genômica com sede no México, e o Grupo TCL, dedicado à importação e venda de equipamentos e insumos para laboratórios no Chile. As duas parcerias permitirão que a MGI forneça as suas plataformas de sequenciamento e automação laboratorial de última geração para parceiros locais na América Latina, ressaltando seu compromisso de expandir a genômica e transformar a saúde humana na região.

Sequenciador da MGI para laboratórios Grupo TCL

"Nos últimos quatro anos, testemunhamos um rápido crescimento no mercado de sequenciamento de alto rendimento na América Latina e estamos confiantes em sua trajetória ascendente. Como um de nossos mercados foco, realizamos uma série de parcerias na região e alcançamos resultados significativos", disse Carlos Carpio, Diretor Comercial Sênior da MGI LATAM e Gerente Geral da MGI Brasil. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Genos Médica e o Grupo TCL para aumentar ainda mais nossa presença no vibrante ecossistema de biotecnologia na América Latina e esperamos aproveitar novas oportunidades para o avanço da saúde local."

O panorama da saúde na América Latina tem mudado rapidamente, com a procura crescente por tecnologias de sequenciamento e testes de alto rendimento à medida que a população envelhece, o número de pacientes com câncer aumenta e as doenças crônicas se tornam mais prevalentes.

Por meio de testes genéticos, os pesquisadores científicos são capazes de identificar a sequência de DNA ou RNA para estudar a variação genética associada a doenças e responder com tratamento personalizado. No entanto, o acesso limitado a tecnologias e programas de formação relevantes devido aos elevados custos de equipamentos e de manutenção tem dificultado notavelmente o desenvolvimento e a adoção generalizada de sequenciação de alto rendimento. Neste sentido, a MGI está determinada a facilitar a genômica para todos, capacitando laboratórios e institutos locais com ferramentas inovadoras de ciências da vida e melhorando as suas capacidades de testes genéticos.

Fundada em 2011 na Cidade do México, a Genos Médica oferece atendimento integral a pacientes e seus familiares com doenças hereditárias por meio de serviços de consulta e laboratório especializado. Enfrentando enormes necessidades de testes genéticos em todo o México, a Genos Médica fez parceria com a MGI para estabelecer um fluxo de trabalho completo e eficiente com tempos de resposta mais rápidos, consistindo no sequenciador genético de ultra alto rendimento DNBSEQ-T7*, sequenciador genético de bancada DNBSEQ-G50*, sistema automatizado de preparação de amostras de alto rendimento MGISP-960 e dispositivo de plataforma de dados ZTRON.

"Devido à riqueza genética das pessoas na América Latina e à crescente demanda por testes genéticos, temos buscado tecnologias avançadas, porém acessíveis, para desenvolver uma compreensão mais profunda de nossas variações genéticas e melhorar os resultados dos pacientes", diz o Dr. Ocelotl Azotla Vilchis, Cientista Genético da Genos Médica. "Compartilhando a mesma crença e objetivo, temos o prazer de colaborar com a MGI e aproveitar as suas soluções de sequenciamento acessíveis e inovadoras para atender às demandas e desafios do crescente mercado de genômica da América Latina."

Enquanto isso, no Chile, o renomado Grupo TCL, com 28 anos de experiência no fornecimento local de soluções de diagnóstico e biotecnologia, uniu-se à MGI para importar cinco unidades do versátil sequenciador de bancada DNBSEQ-G400* e três do DNBSEQ- Sequenciador G99*, fornecendo aos seus clientes opções de sequenciamento precisas, eficientes e econômicas. Além disso, o Grupo TCL também adquiriu sistemas automatizados de preparação de amostras MGISP-960 e MGISP-100 para atender as necessidades do mercado emergente.

"Tendo construído uma grande reputação no Chile por nosso excelente serviço aos clientes com equipamentos e suprimentos de ciências da vida de alta qualidade, vimos o mercado de genômica evoluir e a demanda por instrumentos mais abrangentes, flexíveis e eficientes aumentar", disse o Dr. Carlos Meyer-Regueiro, Conselheiro Científico do Grupo TCL. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a MGI e confiantes nas capacidades abrangentes de suas tecnologias e instrumentos para satisfazer uma variedade de necessidades genômicas, com uma excelente equipe de suporte técnico."

Tendo a América Latina como um de seus mercados foco, a MGI tem demonstrado consistentemente seu compromisso em acelerar a adoção de tecnologias de sequenciamento de ponta e em promover o atendimento aos pacientes na região.

No início deste ano, a MGI anunciou parcerias com a Gencell na Colômbia para atingir este objetivo. Integrando a experiência da Gencell e a presença no mercado local com a tecnologia avançada DNBSEQ™ da MGI, a colaboração visa aprimorar a capacidade de sequenciamento e análise de dados da Gencell com um fluxo de trabalho completo que inclui alguns dos produtos do extenso portfólio da MGI, como DNBSEQ-T7*, DNBSEQ-G400*, MGISP-960, MGISP-100 e ZTRON.

Por último, para aumentar o nível de suporte aos clientes e parceiros na América Latina, a MGI deverá abrir um novo Centro de Experiência do Cliente (CEC) em São Paulo, Brasil, até o primeiro trimestre de 2024. Como um centro de serviços, o futuro CEC fornecerá a um crescente número de clientes e parceiros locais da MGI com experiência em tecnologia de sequenciamento de alto rendimento e fluxos de trabalho de automação especializados para atualizar ainda mais o conhecimento técnico local em toda a América Latina.

Olhando para o futuro, a MGI continuará a trabalhar em estreita colaboração com clientes e parceiros na América Latina para reduzir as barreiras ao acesso à genômica, capacitar avanços científicos e melhorar a saúde humana por meio das suas tecnologias de ciências da vida altamente avançadas e acessíveis.

