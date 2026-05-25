MGI Tech remporte trois prix iF Design pour ses avancées dans les domaines du séquençage et de l'échographie

BERLIN, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. (« MGI »), une société spécialisée dans la mise au point d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, est fière d'annoncer que trois de ses dernières innovations, à savoir les séquenceurs de gènes T1+ et T7+ ainsi que l'échographe portatif Imabot™ EF6-CL, ont été distinguées par le prestigieux prix iF Design. Récompensés pour associer technologie de pointe et esthétique intuitive, ces produits illustrent l'attachement de MGI à un design industriel centré sur l'utilisateur.

MGI's T1+ gene sequencer wins iF Design Award MGI's T7+ gene sequencer wins iF Design Award MGI's handheld wireless ultrasound system wins iF Design Award

Séquenceur génétique de bureau T1+ : la précision redéfinie

Lancé en 2025, T1+ est un séquenceur génétique de bureau capable de produire en 24 heures des données à l'échelle du téraoctet (To). Le jury du prix iF Design a fait l'éloge du flux de travail du T1+, qui intègre la préparation, le séquençage et l'analyse d'ADN à simple brin en un seul appareil automatisé, en un seul clic « de la bibliothèque au rapport ». Doté d'une capacité modulable de production de données allant de 25 Go à 1,25 To, le T1+ rationalise les flux de travail des laboratoires grâce à un débit adaptatif qui réduit le gaspillage des ressources. Pionnier de la révolution interactive de l'île intelligente, il établit aussi un nouveau paradigme de convergence entre design industriel et technologie génomique.

Séquenceur de gènes T7+ : la démocratisation du séquençage à haut débit

Autre séquenceur génétique à avoir fait ses débuts en 2025, le T7+ fournit en 24 heures plus de 14 To de données de séquençage de très haute qualité (Q40 > 90 %). Le jury du prix iF Design reconnaît qu'il révolutionne la recherche en sciences de la vie grâce à la démocratisation de la technologie, en résolvant les problèmes habituels de coût élevé et de faible efficacité. Présentant une structure compacte et une conception intégrée, le T7+ effectue un flux de travail complet de 24 heures, de l'entrée de l'échantillon à la sortie des données de séquençage, qui favorise le déroulement fluide des projets de génomique, par exemple dans les petits laboratoires des régions isolées, et laisse aux chercheurs plus de liberté grâce à son fonctionnement à une seule touche. Le jury du prix iF Design souligne qu'il pare sa sophistication d'une interaction intuitive, qu'il fournit des résultats très performants et qu'il supprime les obstacles à l'accessibilité pour le dépistage du cancer et l'amélioration des cultures.

Échographe Imabot™ EF6-CL : l'imagerie professionnelle, partout

Pesant seulement 275 g, le système d'échographie portable sans fil EF6-CL représente un véritable bond en avant dans le domaine du diagnostic portatif. Le système d'échographie portable combine mobilité, précision et facilité d'utilisation dans un design élégant. Équipé de sondes doubles à canaux multiples, d'une interaction vocale et d'une plateforme de télédiagnostic en nuage adaptée à différentes altitudes, il permet d'obtenir des images en temps réel et de qualité professionnelle, à tout moment et en tout lieu. Le jury du prix iF Design insiste sur l'importance de cet appareil pour remédier aux inégalités médicales, en mettant une imagerie de qualité professionnelle à la disposition des régions les plus mal desservies du monde. En 2025, l'EF6-CL a prouvé sa résilience en réalisant le premier examen d'imagerie au monde dans l'environnement extrême de haute altitude du mont Everest. En conciliant aspect pratique et intérêt pour la recherche scientifique, il comble aussi de manière convaincante le manque d'applications dans les environnements extrêmes.

Un engagement à long terme en faveur de l'excellence du design industriel

Organisés à Berlin (Allemagne) par la société iF International Forum Design GmbH, les prix iF Design, souvent appelés les « Oscars du monde du design », sont internationalement reconnus parmi les plus prestigieux. Depuis 2018, MGI a obtenu au total 11 prix iF Design en récompense de la conception exceptionnelle de ses produits. En 2018, MGI a remporté le prix iF Design pour son système d'échographie robotisé et son séquenceur génétique BGISEQ-50, dont le design non conventionnel élève l'expérience d'utilisation grâce à l'intégration intelligente et complète de la biotechnologie. En 2021, MGI a reçu le prix iF Design pour son séquenceur génétique T7 et son laboratoire de séquençage de paillasse E5, suivis du séquenceur génétique G99 et d'un détecteur rapide portable d'acide nucléique en 2023, ainsi que du séquenceur à haut débit T20x2 avec dispositif de prélèvement sanguin capillaire jetable Bloomics® en 2024.

Depuis sa création en 1993, le prix Red Dot est également reconnu comme l'un des gages de qualité les plus prisés dans le domaine du design. Le séquenceur génétique T20x2 de MGI a été distingué par le prix Red Dot Product Design en 2024 pour sa parfaite coordination entre technologie de séquençage de pointe et esthétique visuelle, et son détecteur portatif d'acide nucléique a remporté ce même prix en 2023 pour son design compact et plaisant, qui assure une réponse rapide aux pandémies mondiales grâce à des tests faciles.

Connue comme le « pays des idées », leader de l'industrie manufacturière européenne, l'Allemagne s'impose largement comme le moteur du design industriel. Le design allemand met l'accent sur la durabilité, l'efficacité et le minimalisme, et se caractérise par un mélange d'esthétique artistique et de précision technique. Lauréate successive de ces prix de design allemands, la société MGI prouve ainsi son excellence constante en matière de conception de produits, alliant fonctionnalité de classe mondiale et esthétique distinguée. À l'avenir, MGI continuera à développer et à innover dans l'esprit de l'artisanat pour proposer des équipements qui répondent aux divers défis des laboratoires, tout en intégrant sans exclusive l'humanité derrière le matériel physique.

Réservez une visite au siège européen de MGI à Berlin pour découvrir directement ces innovations : https://global-mgitech.com/berlin-cec/

À propos de MGI

Fondée en 2016, la société MGI Tech Co. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'attache à mettre au point des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. MGI est l'une des rares entreprises capables de développer et de produire en masse de manière indépendante des séquenceurs de gènes de qualité clinique, et propose aux utilisateurs du monde entier des capacités de séquençage modulables, de l'échelle du gigaoctet (Go) à l'échelle du téraoctet (To). MGI se distingue en outre comme l'un des seuls fournisseurs d'une gamme complète de produits couvrant trois segments principaux : SEQ ALL (séquençage à lecture courte et longue), GLI (intelligence générative de laboratoire) et multiomique.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les sites MGI Tech, LinkedIn, X, Instagram ou YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986929/T1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986928/T7.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986927/ultrasound.jpg