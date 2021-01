Mhome acquiert un terrain de premier ordre à Chengdu pour 27,83 millions de dollars

Le promoteur prévoit de développer des propriétés de classe A entièrement meublées sur la parcelle

CHENGDU, Chine, 23 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), un important promoteur immobilier chinois dont le siège social est à Wuhan, a acquis une parcelle de terrain de premier ordre à Chengdu, dans la province du Sichuan, pour 180 millions de yuans (27,83 millions de dollars américains). Il s'agit de la première propriété de l'entreprise dans la ville du sud-ouest de la Chine. Elle sera développée comme un projet de construction préfabriquée de classe A, le premier à Sichuan.

Mhome utilisera le Building Information Modelling (BIM) et d'autres technologies numériques et intelligentes pour développer le projet résidentiel en respectant les normes les plus élevées, et toutes les maisons seront entièrement meublées.

Les propriétés résidentielles préfabriquées prêtes à emménager sont très populaires sur le marché intérieur. Le projet de logements préfabriqués Mhome 1 Yungu Road, dans la capitale de la province d'Anhui, a vendu 306 propriétés le 18 décembre 2020, pour un volume total de ventes de 430 millions de yuans (66,44 millions de dollars américains). Les propriétés supplémentaires mises en vente se sont vendues en moins d'une minute le 15 janvier 2021, dépassant le volume des ventes de 100 millions de yuans (15,45 millions de dollars américains).

Après une série de ventes flash réussies au Nouvel An, Mhome a enregistré des ventes de 400 millions de yuans (61,8 millions de dollars américains) en quatre jours pendant les vacances du Nouvel An, établissant de nouveaux records de ventes au cours du dernier mois de 2020. « L'amélioration constante des performances de Mhome démontre le succès de notre modèle commercial intégré pour la fabrication de logements intelligents ainsi que la pleine reconnaissance de nos produits et services par le marché », a déclaré Liu Daoming, président de Mhome.

En 2020, en tant que développeur immobilier du top 100 en Chine, Mhome a remporté 14 prix dans les domaines du marché des capitaux, du développement immobilier, de la construction de logements et de la responsabilité sociale, dont le prix Blue Chip Enterprise Award lors de la 17ème réunion annuelle de Blue Chip Real Estate, le prix Industrial Prosperity Grand Case Award lors de la réunion annuelle de 2020 China Real Estate. Mhome a également reçu une valeur de marque de 6,6 milliards de yuans (1,02 milliard de dollars américains) en 2020, soit une augmentation de 37,5 % par rapport à l'année précédente.

Les avantages numériques, intelligents et écologiques du bâtiment préfabriqué offrent un nouveau mode de production pour l'industrie de la construction de logements, alors que la Chine continue à promouvoir deux objectifs stratégiques en 2021 : le développement coordonné de la fabrication intelligente et de l'industrialisation des bâtiments et l'atteinte d'un pic d'émissions de CO2 et d'un bilan carbone neutre.

« À l'horizon 2021, Mhome se conformera à la tendance de la construction intelligente, verte et durable tout en élaborant de nouveaux modèles de développement pour une croissance accélérée », a déclaré Liu Daoming.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.SZ) a été créé en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

SOURCE Mhome Group