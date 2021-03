Mhome bâtit un avenir radieux pour le logement préfabriqué et remporte deux prix internationaux de design

WUHAN, Chine, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), un important promoteur immobilier chinois dont le siège social est situé à Wuhan, a remporté deux prix internationaux de design – le Grand Prix du Design Paris (GPDP) et le APDC Prize Space Wizards 2020 – pour son projet de logements préfabriqués Mhome 1 Yungu Road, dans la province d'Anhui.

Les deux prix encouragent le partage des ressources mondiales en matière de design et les échanges interrégionaux et jouissent d'une grande considération dans le domaine du design industriel mondial. Le projet de Mhome a été reconnu pour sa conception innovante, sa qualité de construction, l'expérience de vie qu'elle propose et sa valeur. Avant de recevoir ces distinctions internationales, le projet, qui bénéficie d'une grande notoriété en Chine, avait déjà remporté le prix Overall Quality Real Estate Award (qualité globale de l'immobilier) lors de la 15e édition des Kinpan Awards, l'une des récompenses professionnelles les plus importantes du secteur chinois de l'immobilier et du design.

« Ces distinctions traduisent l'approbation par le secteur des produits Mhome et de son innovation en matière de design. Nous espérons interpréter la vie par notre travail et conquérir le marché par la qualité », a déclaré Liu Daoming, président de Mhome.

Le projet, qui incarne la vision et le savoir-faire de Mhome en matière de logements urbains, a été vendu dès le premier mois pour un montant total de 660 millions de CNY (101,6 millions de dollars américains).

Mhome, en tant que première entreprise du secteur à proposer des normes de livraison d'ameublement complet et de prêt à emménager, se concentre sur la construction de projets de démonstration préfabriqués de niveau A et sur la fourniture de solutions intégrées pour la fabrication de logements intelligents.

La société a été classée par le ministère chinois du Logement et du Développement urbain et rural (MOHURD) comme une « référence nationale de l'industrie de la construction préfabriquée ». Le projet Tianfu de Mhome à Chongqing a été classé le 2 février parmi les projets de démonstration de construction intelligente par le MOHURD, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur.

Le projet, qui couvre une superficie totale de 145 590 mètres carrés (0,056 mile carré) et comprend plus de 20 immeubles résidentiels de grande hauteur, adopte le système de mur de cisaillement composite et présente un taux de préfabrication de 65 %.

Cette réussite est le résultat des capacités avancées de Mhome en matière de fabrication et de construction intelligentes, alors que l'entreprise poursuit son rêve de devenir une société immobilière de premier plan jouissant d'atouts renforcés en matière de R&D, de conception et de fabrication.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.SZ) a été créé en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

