Mhome met en lumière les défis et opportunités de l'ère post-COVID-19 au « Davos » chinois

WUHAN, Chine, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.sz) (« la société »), l'un des principaux promoteurs immobiliers chinois dont le siège se trouve à Wuhan, est en train de mettre en œuvre des mesures visant à stimuler la productivité agricole et la construction d'habitats écologiques en Chine à un moment où l'économie du pays se tourne vers le marché intérieur malgré les défis mondiaux. L'annonce a été faite alors que le président de Mhome Group, Liu Daoming, intervenait le 12 août dernier au forum intitulé Business Management in the Post COVID-19 Era: Challenges and Opportunities (Gestion des affaires à l'ère post-COVID-19 : défis et opportunités) pour mettre en lumière les défis et les opportunités de la gestion des activités.

Cet évènement s'inscrit dans le cadre du Forum des entrepreneurs chinois de Yabuli 2020 — Sommet spécial de Wuhan, qui est aussi connu comme le « Davos » chinois.

« L'économie chinoise est en train de faire une transition du marché international au marché intérieur et du marché côtier au marché central du pays. Située au centre de la Chine, Wuhan offre aujourd'hui de grandes opportunités de développement pour les années à venir », a déclaré Liu. « En tant que société basée à Wuhan, nous allons doubler la mise sur notre plan stratégique d'agriculture moderne et de fabrication d'habitats intelligents pour garantir la sécurité et l'approvisionnement alimentaires et fournir aux consommateurs des constructions plus vertes », ajoute-t-il.

Alors que la sécurité alimentaire mondiale est confrontée à des défis majeurs causés par plusieurs facteurs, notamment la COVID-19, les essaims de criquets et les conditions météorologiques extrêmes, les activités agricoles modernes de Mhome sont en train d'améliorer la productivité agricole ainsi que les revenus des agriculteurs tout en garantissant la sécurité et l'approvisionnement alimentaires en Chine grâce au système écologique intégré et innovant de la société. Cette dernière a également signé un accord de coopération avec l'Université agricole de Huazhong pour promouvoir la matérialisation des progrès scientifiques et technologiques.

À l'ère post-COVID-19, les consommateurs sont en train de se tourner vers des habitats plus écologiques tels que les constructions préfabriquées. En effet, la Chine a lancé une série de politiques visant à accélérer le développement de ce secteur. En se basant sur la connaissance des consommateurs et les orientations politiques actuelles, Mhome mise sur le développement de constructions préfabriquées vertes, économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Comparées aux constructions traditionnelles, les constructions préfabriquées de Mhome peuvent réduire le gaspillage d'eau de 80 %, le gaspillage d'énergie de 70 %, la durée des travaux de 70 % et l'utilisation de matériaux et de terres de 20 %, tout en économisant près de cinq tonnes de déchets de construction par mètre carré lors de la réalisation des travaux.

Mhome continuera de prioriser la responsabilité sociale et d'améliorer le bien-être de gens au sein de la société.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.sz) a été créée en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est désormais une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la production d'habitat intelligent, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

