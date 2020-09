Mhome remporte l'appel d'offres pour un terrain de premier ordre à Huangshi, marquant le début d'un nouvel aménagement urbain à Wuhan

HUANGSHI, Chine, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.sz) (« la société »), l'un des principaux promoteurs immobiliers chinois, basé à Wuhan, dans la province de Hubei, a remporté un appel d'offres pour une parcelle de terrain de premier ordre WG (2020) no 15 dans la ville de Huangshi, pour un total de 223,28 millions de yuans (32,950 millions de dollars américains). Il s'agit de la cinquième parcelle de terrain acquise par l'entreprise en 2020, ce qui annonce le début de la stratégie d'aménagement « 8+1 Urban Circle » de Mhome dans la ville.

La parcelle WG (2020) no 15 est une parcelle résidentielle d'une superficie de 46 666 mètres carrés (11,53 acres), avec un ratio de parcelle de 2,05 et une surface de capacité estimée à 95 400 mètres carrés (23,57 acres). La parcelle du centre-ville de Huangshi sera le premier projet de construction préfabriquée de classe A de la ville, avec un taux de construction préfabriquée supérieur à 60 %. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise pour le second semestre 2020 et représentera une initiative novatrice.

Lors de la phase de développement du projet, Mhome mettra en œuvre une stratégie technique initiale dans plusieurs domaines, y compris le positionnement, la conception et la communication. Elle consistera à rapprocher partenaires et clients pour une plus grande efficacité. La base de construction de logements intelligents Jiangxia de Mhome fournira des unités en béton préfabriqué de haute qualité pour le projet.

« Nous privilégions le coût, la qualité et l'efficacité dans l'environnement hautement concurrentiel actuel en choisissant le bon terrain au bon endroit et au bon moment, ciblant le meilleur aménagement en termes de construction de logements, d'installations d'écologisation et auxiliaires. Le but ultime de Mhome est d'offrir à ses clients des logements meilleurs et moins chers grâce à un système de chaîne de valeur bien établi et à la solution de logement », a déclaré M. Liu Daoming, président de Mhome Group.

Au 30 juin 2020, l'actif total de Mhome s'élevait à 27,913 milliards de yuans (4,119 milliards de dollars américains). Le promoteur dispose d'une réserve foncière cumulée de 1,1133 million de mètres carrés, d'une surface brute totale de 1,6495 million de mètres carrés et d'une surface brute restante de 1,4678 million de mètres carrés en vue de développements futurs.

Actuellement, la surface totale des projets en cours de Mhome est de 1,0678 million de mètres carrés. Le total de la surface brute de plancher prévue est de 2,7181 millions de mètres carrés et la surface cumulée réalisée est de 830 000 mètres carrés.

Les projets de Mhome actuellement en vente représentent en tout 2,0127 millions de mètres carrés avec une surface d'implantation cumulée de 1,1091 millions de mètres carrés.

À propos de Huangshi

Huangshi était l'une des deux premières municipalités provinciales fondées dans la province de Hubei. Cette ville sous-centrale de Wuhan, capitale du Hubei, possède une profonde culture industrielle et une solide assise industrielle. Depuis 2006, Huangshi a été désignée comme l'une des 100 plus importantes villes de Chine.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.sz) a été créé en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basé à Wuhan, en Chine, Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

SOURCE Mhome Group