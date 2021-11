Miami dá as boas-vindas à nona edição dos Premios Verdes de 2022.

A nona edição foi lançada em 1º de outubro, quando informou o local de sua nova sede e que conta com o apoio do prefeito da cidade, Francis Suarez, que afirmou que "as portas da cidade estão abertas para fortalecer todos os projetos socioambientais com enfoque no desenvolvimento verde no mundo".

Por sua vez, José Javier Guarderas, CEO e cofundador dos Premios Verdes, declarou que: "se sente muito grato que o trabalho da equipe formada por pessoas comprometidas cresça, porque isso significa que a sustentabilidade não é um tema de bandeiras ideológicas, mas de seres humanos que escolhem ficar do lado certo da história, com o objetivo de trabalhar para reduzir as desigualdades e alcançar o progresso ambiental e econômico em todos os setores".

Os Premios Verdes são uma organização com propósito que, juntamente com as Nações Unidas, o World Wildlife Fund, a National Geographic, a PWC e vários outros parceiros, conseguiu impulsionar o desenvolvimento de mais de 15.200 projetos, gerou mais de quatro mil novas vagas de trabalho, ministrou mais de 20.688 horas de treinamento com especialistas do mundo todo e construiu a rede de difusão socioambiental mais forte da região, com mais de 42 milhões de seguidores. Com isso, conseguiu que 70% dos participantes aumentassem suas ventas local e internacionalmente e obtivessem fundos de investimentos para os projetos.

Os Premios Verdes continuam criando uma rede inestimável de pessoas que trabalham permanentemente para tornar nosso planeta um lugar melhor.

FONTE Premios Verdes

