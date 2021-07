Miami International University of Art & Design presenta el SWIM SHOW en PARAISO Miami Beach

MIAMI, 8 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Miami International University of Art and Design (MIU) presenta su evento anual SWIM SHOW el jueves 8 de julio en PARAISO Miami Beach. Este año, más de 20 estudiantes de pregrado en diseño de moda presentarán sus últimas colecciones para la muy esperada Semana de Natación de Miami 2021.

Los estudiantes de diseño de moda de MIU regresan para abrir la Semana de Natación en PARAISO Tent con el primer espectáculo de pasarela de la programación. Después de un año de eventos virtuales y confinamientos por la pandemia, estudiantes que representan a 10 países regresan al espectáculo de este año para presentar más de 30 diseños de trajes de baño que proyectan las tendencias en prendas acuáticas del próximo año. Después del espectáculo en pasarela, los estudiantes ganadores serán anunciados en el escenario para recibir premios de categorías como Editorial, Avant-Garde, Menswear y Overall Design.

"La Semana de Natación de este año es extraespecial para nuestros estudiantes, ellos están encantados de reaparecer después de la pandemia y presentar con orgullo las colecciones en las que han estado trabajando con tanta pasión", expresó Oscar Lopez, M.A., profesor principal del Departamento de Moda de Miami International University of Art & Design.

SWIM SHOW de Miami International University of Art & Design

Jueves, 8 de julio a las 2:00 p. m.

PARAISO Tent

2100 Collins Ave

Miami Beach, FL 33139

"PARAISO Miami Beach ha sido un socio increíble de MIU", agregó Lopez. "Ellos ofrecen una plataforma muy visible y verdaderamente única para nuestros estudiantes de diseño durante uno de los eventos más significativos de Miami que reúne a diseñadores, compradores y la prensa de todo el mundo".

Consulte aquí la programación completa de PARAISO Miami Beach. Para obtener más información sobre Miami International University of Art & Design y su oferta de programas en diseño y comercialización de moda, por favor, visite: https://www.artinstitutes.edu/miami

Acerca de Miami International University of Art & Design

Fundada en 1965, Miami International University of Art & Design se encuentra cerca del corazón del distrito de artes y ofrece cursos de licenciatura en las áreas de moda, artes mediáticas y diseño. El campus tiene más de 100,000 pies cuadrados de espacios de aulas, laboratorios de computación, biblioteca y oficinas. Miami International University of Art & Design y sus sedes, The Art Institute of Tampa y The Art Institute of Dallas, están acreditados por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools para otorgar títulos profesionales, diplomados, Baccalaureate y de maestría. Contacte a la Commission on Colleges en el 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 o llame al teléfono 404.679.4500 para cualquier pregunta sobre la acreditación de Miami International University of Art & Design. Para obtener más información acerca de Miami International University of Art & Design, visítenos en www.mymiu.edu.

Miami International University of Art & Design forma parte de Art Institutes, un sistema de escuelas privadas sin fines de lucro en los Estados Unidos. Los programas, niveles de titulación, tecnologías y opciones de programación varían según la escuela y están sujetos a cambios. 1501 Biscayne Blvd., Ste. 100, Miami, Florida 33132. © 2019. The Arts Institutes International LLC. Todos los derechos reservados.

