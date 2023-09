Mibro lance deux montres intelligentes phares pour les utilisateurs en déplacement

SHENZHEN, Chine, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Mibro, la célèbre marque de montres intelligentes de Zhenshi Technology, membre de la chaîne écologique Xiaomi, a lancé deux nouvelles montres intelligentes améliorées : Mibro T2, une montre intelligente destinée à aider les gens à trouver l'équilibre entre la vie, le travail et le bien-être ; Mibro GS pro, une montre intelligente GPS multisport haut de gamme conçue pour les athlètes et les aventuriers afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Left: Mibro Watch T2; Right: Mibro Watch GS Pro

Les deux montres intelligentes sont dotées d'un double bracelet : le T2 est en cuir et en silicone, tandis que le GS Pro est en silicone élastique amélioré et en tissu. Grâce au suivi du sommeil paradoxal et à un capteur de fréquence cardiaque matriciel 4PD, ces montres offrent un meilleur suivi de la santé et du sommeil, ce qui permet d'obtenir des données plus précises. Les capteurs de mouvement professionnels à 6 axes de la T2 et les capteurs de mouvement professionnels à 9 axes de la GS Pro améliorent la précision du suivi des activités. Les deux montres sont dotées d'un baromètre d'altitude, ce qui en fait de bons compagnons de randonnée et d'escalade.

L'autonomie de la pile de la T2 en mode quotidien peut durer jusqu'à 10 jours, et l'autonomie de 20 jours de la pile de la GS Pro réduit considérablement la fréquence des recharges. Ces montres sont très étanches, prennent en charge le positionnement mondial par satellite GPS et disposent d'un écran AMOLED haute résolution. Elles permettent des appels par Bluetooth, ce qui permet aux utilisateurs de répondre à des appels directement depuis leur montre, qu'ils soient occupés à travailler ou à s'entraîner.

La T2 allie une couronne de montre numérique en acier de précision à un écran incurvé, ce qui lui confère une esthétique haut de gamme. La GS Pro va encore plus loin en utilisant de l'acier inoxydable 316L, qui reflète la qualité des montres haut de gamme traditionnelles. Les nouvelles montres proposent également plus de 100 modes sportifs spécialisés pour une meilleure exploration par l'utilisateur.

Excellents choix pour tous ceux qui recherchent une montre intelligente de haute qualité, riches en fonctionnalités et alliant style et performance, la Mibro T2 et la Mibro GS pro seront en vente en octobre auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Fondée en 2015, Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co. a créé deux marques de renom, Xunkids et Mibro. Avec plus de 200 ingénieurs en recherche et développement qui se consacrent au développement des technologies les plus avancées pour les dispositifs portables intelligents, Zhenshi est fière de servir plus de 30 millions de clients dans plus de 150 pays à travers le monde. En 2022, les ventes de Mibro ont augmenté de 500 % par rapport à 2021. Les ventes impressionnantes de Mibro englobent également la présentation en Thaïlande des marques de vêtements les plus vendues à l'occasion de la vente d'anniversaire de Shopee, aux côtés d'Amazfit, de Huawei et de Garmin, le 12 décembre 2022.

