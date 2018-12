MICAWOR - Festival d'art Pulima 2018

Parmi les principaux événements, il convient de citer l'exposition du Prix artistique Pulima, qui présente les œuvres de 21 lauréats du prix et l'exposition Invitational. Elle comprend un vaste affichage multicanal de plus de cinq mètres – In Pursuit of Venus [infected] de Lisa Reihana (Nouvelle-Zélande), l'artiste mondialement réputée ; Lighting the Tobacco, une combinaison d'installation sculpturale et de projection vidéo conçue par Sakuliu, illustrant la perte de la culture traditionnelle ; et le travail d'installation de Labay Eyong (lauréate du deuxième et du troisième prix artistique Pulima), intitulé Mother Land, combinant les termes Terre et mère, une métaphore du cycle infini qui réunit et fusionne la terre et la vie.