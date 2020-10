Michael Kors met en avant l'esprit communautaire avec une nouvelle campagne menée par les employés

S'appuyant sur le sentiment de connexion et l'esprit de communauté inspirés par la pandémie mondiale, Michael Kors s'est tourné vers son pays pour trouver le talent nécessaire à sa dernière campagne Watch Hunger Stop, l'initiative philanthropique de longue date de la marque réalisée conjointement avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Réputée pour avoir mis en vedette de nombreuses ambassadrices célèbres, dont Kate Hudson, Halle Berry et Lupita Nyong'o, la campagne de cette année se focalise plutôt sur les employés de Michael Kors à tous les niveaux de l'organisation, des personnes qui se sont portées volontaires pour soutenir davantage la cause en passant devant la caméra.

Les images qui en résultent, prises par Menelik Puryear sur des fonds brillamment colorés et accentuées par des photos de fruits et légumes, sont une expression exubérante et sincère de la collaboration et de l'engagement de l'équipe Kors. Les membres du personnel sont photographiés portant les motifs de l'édition spéciale Watch Hunger Stop 2020 : un t-shirt blanc LOVE, 100 % coton biologique, à 40 $ et un tote bag en denim, à 58 $, fabriqué avec 25 % de polyester recyclé Repreve®. Tous deux sont ornés d'un écusson rouge en forme de cœur spécialement conçu pour cette collection. Tous les bénéfices de la vente du t-shirt et du tote bag sont reversés au PAM*.

« L'idée derrière Watch Hunger Stop a toujours été de relier les communautés, de partager et de concentrer nos ressources, nos voix et notre attention pour résoudre le problème de la faim. Aujourd'hui, face à cette pandémie mondiale, nous voyons à quel point nous sommes tous interconnectés, ce qui renforce ma conviction que nous voulons tous faire le bien et changer le monde, déclare M. Kors. Le casting et la séance photo de nos employés pour cette campagne ont été très spéciaux. Les gens ont parlé de leur fierté de travailler pour Watch Hunger Stop au fil des ans, et de leur empressement à aider ceux qui sont dans le besoin. »

L'engagement est crucial dans la marche pour atteindre l'objectif Faim Zéro du PAM, et la campagne Watch Hunger Stop de cette année comprend des initiatives sur les réseaux sociaux innovantes dans un esprit de partage. Un effet spécial de photo Instagram (ou « filtre ») appelé « Share your heart » permet à chaque utilisateur de rejoindre la communauté et de répandre de l'amour. Chaque post réalisé avec le filtre « Share your heart » entraîne un don de 50 repas au PAM*. Le filtre se trouve sur le profil Instagram @michaelkors dans l'onglet Filtres. La marque continue également à encourager les gens à « le mettre et le partager ». Chaque selfie, vidéo ou « Reels » posté sur un compte public Instagram avec le t-shirt ou tote bag LOVE et le hashtag #WatchHungerStop, donnera lieu à un don de 50 repas au PAM*.

La campagne Watch Hunger Stop de Michael Kors, qui en est à sa huitième année, vise spécifiquement à aider le PAM à fournir des repas indispensables aux enfants dans les écoles des régions du monde touchées par l'insécurité alimentaire. Il est passionnant d'annoncer que cette année, Watch Hunger Stop a franchi l'étape majeure de 20 millions de repas livrés dans les écoles par le biais du programme scolaire du PAM. Cela a été rendu possible grâce au soutien et à la générosité extraordinaires d'amis du monde entier. La marque attend avec fierté et optimisme la réalisation de l'objectif Faim Zéro du PAM.

MONTREZ VOTRE SOUTIEN

Le t-shirt et le tote bag LOVE seront disponibles en ligne et dans certains magasins Michael Kors Lifestyle du monde entier à partir du 1er octobre 2020. Michael Kors fera don de tous les bénéfices de chaque t-shirt et tote bag LOVE vendu par les canaux officiels de Michael Kors au Programme alimentaire mondial (PAM)* des Nations unies afin de soutenir les enfants dans le besoin. Tout au long du mois d'octobre, les clients de Michael Kors peuvent faire un don au PAM dans certains magasins Michael Kors du monde entier. Cinq dollars suffisent pour nourrir un enfant à l'école pendant un mois. Vous pouvez aussi aller sur le site WatchHungerStop.com et suivre le lien à l'écran pour faire un don directement au PAM (sélectionnez les pays uniquement).

*DÉTAILS DU PROGRAMME : Pour chaque t-shirt ou tote bag Watch Hunger Stop LOVE acheté dans un magasin Michael Kors ou sur le site officiel, Michael Kors fera don de 100 % des bénéfices (équivalant à la valeur moyenne de 100 repas ou 25 dollars) au PAM. Pour chaque selfie avec un t-shirt ou tote bag Watch Hunger Stop LOVE posté sur un compte public Instagram avec le hashtag #WatchHungerStop, Michael Kors fera don de 50 repas (l'équivalent de 12,50 dollars) au PAM. Pour chaque selfie posté sur un compte Instagram avec le filtre « Share your heart », Michael Kors fera don de 50 repas (équivalent à 12,50 dollars) au PAM. Michael Kors fera des dons jusqu'à concurrence de deux millions de repas au PAM jusqu'au 30 septembre 2021. Tous les fonds collectés seront reversés au WFP USA, une organisation caritative américaine 501(c)(3) qui soutient les programmes du PAM. Le PAM n'appuie aucun produit ou service.

À propos de Watch Hunger Stop

Watch Hunger Stop, créé en 2013, collecte des fonds et sensibilise le public pour contribuer à l'avènement d'un monde sans faim. Le partenaire de la marque dans cet effort est le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, et les fonds sont destinés à soutenir le programme de repas scolaires du PAM. En 2015, Michael Kors a été nommé ambassadeur de bonne volonté du PAM. En 2016, il a reçu le prix McGovern-Dole Leadership Award décerné par le WFP USA pour ses efforts dévoués visant à mettre en lumière et à atténuer la crise de la faim.

À propos de Michael Kors

Michael Kors est un créateur d'accessoires de luxe et de prêt-à-porter mondialement connu et primé. Sa société éponyme, créée en 1981, fabrique actuellement une gamme de produits sous les marques Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors et Michael Kors Mens, notamment des accessoires, du prêt-à-porter, des chaussures, de la technologie portable, des montres et une ligne complète de parfums. Les magasins Michael Kors sont ouverts dans les villes les plus prestigieuses du monde. En outre, Michael Kors a déployé ses produits numériques phares en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, offrant à ses clients une expérience omnicanale sans faille.

À propos du Programme alimentaire mondial

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence, développe la prospérité et soutient un avenir durable pour les personnes qui se remettent de conflits, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations, car elles sont soumises à de nombreuses incertitudes et facteurs liés aux opérations et à l'environnement commercial de Capri Holdings Limited (la « société »), le groupe mondial de luxe de mode de Michael Kors, qui sont tous difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de la société. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés de la société, y compris des descriptions de sa stratégie commerciale. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « croire », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « estimer » ou des expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur des hypothèses que la société a formulées à la lumière de l'expérience de la direction dans le secteur ainsi que de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Vous devez comprendre que ces déclarations ne sont pas des garanties de performance ou de résultats. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Bien que la société estime que ces déclarations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses raisonnables, vous devez être conscient que de nombreux facteurs pourraient affecter ses résultats financiers ou ses résultats d'exploitation réels et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux de ces déclarations prévisionnelles.

