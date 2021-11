Microland é reconhecida como inovadora no relatório RadarView Intelligent ITOps Services 2021-2022 da Avasant

Em relação a esse reconhecimento, Satish Sukumar, diretor de automação da Microland, comentou: "Este reconhecimento destaca a capacidade e a experiência da Microland em oferecer ITOps verdadeiramente inteligentes e automatizados a nossos clientes globais. Alavancando a Intelligeni, nossa plataforma de AIOps e operações inteligentes, e combinando-a com nosso modelo operacional MinimalOps derivado dos princípios do SRE (engenharia de confiabilidade de site), a Microland está capacitando as empresas a oferecer experiências digitais inabaláveis a seus consumidores e partes interessadas."

No relatório RadarView™, a Avasant avaliou 45 provedores de serviços de tecnologia para reconhecer as principais empresas que agregaram maior valor ao mercado durante os últimos 12 meses em termos de suporte à adoção corporativa de automação inteligente. O grupo também oferece uma análise das capacidades de cada prestador de serviços com relação a tecnologia e suporte de implementação, permitindo, assim, que as empresas identifiquem os parceiros estratégicos ideais de ITOps.

Em relação ao reconhecimento, a Avasant comentou: "O pacote de ofertas de transformação inteligente de TI da Microland e sua estrutura MinimalOps, combinados com investimentos estratégicos para tornar as operações de TI autônomas com IA, posicionaram a Microland como inovadora no relatório RadarView™ Intelligent ITOps Services 2021-2022 da Avasant. A Microland está preparada para oferecer suporte à transição de infraestrutura de TI com grande volume de dados de um ponto independente à automação orientada por dados e para realizar etapas de diagnóstico complexas que exigem esforços de nível 3, com custo reduzido e qualidade de serviço aprimorada."

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de nosso diversificado portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

No mundo sob impacto da COVID-19, a Microland está tornando o digital possível para empresas com foco exclusivo em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios.

Constituída em 1989 e com sede em Bengaluru, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Leia mais: https://www.microland.com/

Sobre a Avasant

A Avasant está classificada entre as "The Best of The World's Best Outsourcing Advisors" pela Associação Internacional dos Profissionais de Outsourcing (IAOP), uma posição de honra adquirida por seu histórico de dez anos de desempenho extraordinário. Trabalhando com profissionais capacitados com experiência média de 20 anos no setor e tendo realizado mais de mil empreendimentos em mais de 40 países, os métodos de consultoria e assessoria de primeira linha da Avasant elevaram a empresa ao mais alto nível em seu segmento, recebendo elogios de inúmeras organizações, como Vault, NOA, IAOP e Wall Street Journal.

Leia mais: https://avasant.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1696559/Avasant_ITOps_recognition__Microland.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland