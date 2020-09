Microland et Microshare signent un accord de vente mondial pour des solutions d'installations intelligentes permettant un retour au travail en toute sécurité en pleine pandémie

Dans le cadre de cet accord, Microland apportera des solutions aux clients du monde entier en s'appuyant sur les solutions Clean=Safe dédiées à l'Internet des objets (IdO) de Microshare qui comprennent la recherche universelle de contacts, la surveillance de l'occupation, le nettoyage prédictif et d'autres capacités à même de renforcer la résilience des portefeuilles immobiliers des entreprises et des gouvernements.

Karthikeyan Krishnan, directeur général adjoint et directeur de la région EMEA de Microland, a déclaré : « En cette période inédite, les entreprises recherchent des solutions non intrusives, peu coûteuses et faciles à déployer. Nous sommes très heureux de nous associer à Microshare pour mettre à disposition des solutions intelligentes sans contact qui tirent parti de l'IdO et de l'analyse avancée à destination des entreprises qui souhaitent garantir un retour au travail sûr et confortable pour leurs employés. Microland cherche à transformer les opérations des plus grandes entreprises et institutions publiques du monde grâce à des solutions de jumelage numérique « détection en tant que service » pour le monde après la pandémie ».

Manjanath Nayak, directeur général adjoint de la Réussite clients aux États-Unis et Directeur mondial de l'IIoT chez Microland, a ajouté : « Après la pandémie de COVID-19, la remise en production en toute sécurité des effectifs et des installations nécessitera une approche globale et évolutive. Ce partenariat stratégique apportera des solutions communes qui permettront de recalibrer les espaces de travail grâce à l'infusion de technologies de nouvelle génération. Microland a l'intention de combiner les capacités de Microshare à son infrastructure informatique et à son expertise de l'IIoT afin de fournir des solutions globales à ses clients ».

Personne ne sait exactement ce que sera la nouvelle normalité », confie Ron Rock, Co-fondateur et président-directeur général de Microshare. « Ce que nous savons, c'est qu'il n'est plus acceptable de traiter une installation remplie de personnes - que ce soit du personnel, des locataires, des résidents ou des clients - comme une entité inerte simplement constituée de matériaux en dur. Ensemble, Microshare et Microland créent les données qui transforment ces installations en biens vivants présentant des signes vitaux qui indiquent aux gestionnaires des installations ce qui se passe dans leurs murs ».

La demande en solutions d'installations intelligentes Microshare qui permettent de sécuriser le personnel, les clients et les locataires a augmenté rapidement depuis l'émergence du virus COVID-19 au premier trimestre 2020. Microshare et Microland sont toutes deux convaincues qu'une approche globale de la mise en place de solutions de bien-être répondra aux préoccupations immédiates de leurs clients en matière de sécurité et de responsabilité d'entreprise tout en les aidant à renforcer leur résilience et leur durabilité.

« La nature mondiale du défi auquel sont confrontés les entreprises, les gouvernements et les autres acteurs de l'immobilier commercial à l'heure actuelle demande que nous recherchions une échelle et une portée maximales dans les relations commerciales de Microshare », ajoute Ron Rock. « Nous avons donné la priorité à un ensemble de solutions disruptives et rapides à déployer, qui peuvent être facilement adaptées aux besoins d'un monde désireux de se remettre au travail, qu'il s'agisse des bureaux commerciaux, des campus universitaires, des hôpitaux ou encore des usines. Nous pensons que Microland est parfaitement placée pour aider à déployer ces capacités dans le monde entier ».

À propos de Microland

Les prestations de services numériques de Microland et sa philosophie de concrétisation du numérique « Making Digital Happen » permettent à la technologie d'être plus efficace et moins intrusive. Nous facilitons l'adoption par les entreprises de l'infrastructure numérique de nouvelle génération, en mettant à profit notre expertise en matière de cloud et de centres de données, de réseaux, de lieu de travail numérique, de cybersécurité et d'IdO industriel. Nous veillons ainsi à ce que la virtuosité soit mise en œuvre de manière prévisible, fiable et stable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.microland.com/

À propos de Microshare

Microshare™ et nos revendeurs proposent des services de « détection en tant que service » et de « jumélisation numérique » à des clients multinationaux dans les domaines de l'immobilier commercial, de la santé, de l'industrie manufacturière et d'autres secteurs. Notre suite de solutions Clean=Safe pour les installations intelligentes fait appel à des données de l'IdO soigneusement conservées pour dévoiler des informations jusqu'alors cachées sur la sécurité, l'efficacité et la durabilité de leurs installations. Microshare est fière d'être membre de la LoRa Alliance®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.microshare.io/

