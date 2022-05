Micromate™ est maintenant compatible avec le guidage par tomodensitométrie grâce au poste de planification et de navigation

Le dernier venu de la famille Micromate™ permet aux médecins de se servir des tomographies préopératoires et peropératoires pour planifier leurs interventions. Ces capacités de planification peuvent ensuite être utilisées pour naviguer et guider automatiquement les instruments vers la trajectoire, et ce avec une précision submillimétrique. Toutes les fonctionnalités sont réunies au sein d'une console d'un mètre carré, et le robot est manipulé à distance au moyen d'une caméra miniature montée sur table. En plus de réduire considérablement l'exposition aux rayonnements pour les médecins et les patients, le dispositif diminue le nombre d'examens peropératoires, sans pour autant empiéter sur l'espace disponible dans la salle.

« Cela fait des années que nous discutons de la possibilité de faire de Micromate™ le panneau de commande de l'ensemble du flux de travail médical. Cette solution constitue un premier pas dans cette direction, a déclaré Michael Vogele, fondateur et PDG d'Interventional Systems. Nous avons mis au point ce système de planification et de navigation en tenant compte de toutes les contraintes liées à la commodité et au coût. Notre plateforme tout-en-un s'intègre parfaitement dans le flux de travail et elle est compatible avec les appareils traditionnels de radioscopie, de tomodensitométrie et de navigation par tomodensitométrie, tout en restant extrêmement abordable. Nous avons hâte de voir les possibilités que réserve l'avenir. »

Le Dr Reto Bale de l'Université médicale d'Innsbruck sera l'un des premiers à adopter cette technologie : « Les outils de planification et de navigation sont essentiels à la réussite et à l'efficacité clinique des procédures percutanées. J'ai hâte d'intégrer le robot Micromate™ dans ma pratique et de mettre au point de nouvelles applications dont les résultats peuvent être améliorés grâce à la robotique. »

Un utilisateur actuel de Micromate™, le Dr Alexander Kupferthaler de Ordensklinikum Linz BHS, a ajouté : « Le ciblage précis axé sur l'image, la précision maximale et la réduction de l'exposition au rayonnement sont les objectifs ultimes des procédures de radiologie interventionnelle. Grâce à son utilisation intuitive et son intégration transparente dans le flux de travail de l'angiographie ou de la tomodensitométrie, le poste de planification et de navigation tout-en-un Micromate™ est une plateforme unique qui renforce la sécurité des patients, tout en me permettant de perfectionner mes interventions. »

La version la plus récente de Micromate™ sera disponible en Europe au deuxième semestre de cette année. Dans le marché américain, la société a déposé une demande en vue d'obtenir la certification 510(k), laquelle devrait être délivrée au troisième trimestre de 2022.

Interventional Systems ( www.interventional-systems.com ) est une société pionnière qui améliore les résultats pour les patients. La société élargit l'accès aux interventions micro-invasives grâce à une approche révolutionnaire qu'elle appelle la robotique fondée sur la valeur. Sa plateforme de robotique miniature, Micromate™, est l'incarnation même de cette approche, rendant les interventions plus rentables, tout en offrant des résultats exceptionnels et un niveau de qualité maximal.

Interventional Systems veut mettre à la disposition des radiologues et des oncologues interventionnels une plateforme robotique complète, abordable et facile à utiliser. La société cherche également à amplifier la portée interventionnelle de sa plateforme multimodale, tant par les activités internes de recherche et développement que par les partenariats stratégiques.

Interventional Systems a son siège à Kitzbühel, en Autriche, et possède des bureaux en Autriche et en Allemagne.

