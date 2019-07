Microsoft divulga IoT Signals, relatório da pesquisa sobre o estado de adoção da IoT

REDMOND, Washington, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Microsoft Corp. divulgou hoje o IoT Signals, um novo relatório de pesquisa elaborado para fornecer uma visão geral e global do cenário da Internet das Coisas (IoT). A Microsoft entrevistou mais de 3.000 tomadores de decisão sobre IoT em empresas para fornecer ao setor uma visão holística e em nível de mercado do ecossistema da IoT, inclusive taxas de adoção, tendências tecnológicas relacionadas, desafios e vantagens da IoT. O relatório revela que a adoção da IoT está aumentando rapidamente, e os entrevistados acreditam que 30% da receita de suas empresas daqui a dois anos virá da IoT. Mas o setor enfrenta uma significativa falta de mão de obra especializada em IoT, assim como desafios de complexidade e segurança que podem comprometer as vantagens comerciais da IoT, caso não sejam abordados.

"A IoT está transformando empresas de todos os setores e promovendo inovações revolucionárias", disse Sam George, diretor da Azure IoT. "Nossa pesquisa revela que para aproveitarmos todo o potencial da IoT precisamos abordar os principais desafios, como a falta de mão de obra especializada, preocupações com a segurança e a complexidade de soluções. A Microsoft está na vanguarda, simplificando e garantindo a segurança da IoT para que todas as empresas do planeta possam se beneficiar."

Principais resultados do IoT Signals:

85% dos entrevistados adotaram a IoT e, entre eles, três quartos possuem projetos de IoT na fase de planejamento.

Entre os que adotaram a IoT, 88% acreditam que a IoT é decisiva para o sucesso da empresa.

Aqueles que adotaram a IoT acreditam que terão 30% de ROI, incluindo economias de custos e eficiência, daqui a dois anos.

Quase todos, ou seja, 97% dos que adotaram a IoT revelaram estar preocupados com a segurança quando implantam a IoT, mas isso não está impedindo a adoção.

38% dos que adotaram a IoT citam a complexidade e os desafios técnicos para utilizar a IoT como uma barreira para uma maior adoção da IoT.

A falta de talentos e de formação traz desafios para metade dos que adotaram a IoT, e 47% deles dizem que não há mão de obra qualificada suficiente disponível.

Os entrevistados acreditam que fatores tecnológicos importantes para o sucesso da IoT nos próximos dois anos são a Inteligência Artificial, a computação de borda ( edge computing) e 5G.

e 5G. Quase um terço dos projetos (30%) falha na fase de prova de conceito, geralmente porque a implementação é cara ou os resultados financeiros não são claros.

A proliferação dos dispositivos de IoT está permitindo que as empresas desenvolvam a inteligência da nuvem ao máximo, criando soluções que se adaptam e atendem às necessidades de seus ambientes. "De acordo com o panorama mundial da IDC sobre dados e dispositivos de IoT, seu Worldwide Global DataSphere, a previsão é que até 2025 haverá 41,6 bilhões de pessoas conectadas a dispositivos da IoT— uma taxa de 8,9% de crescimento no período analisado", disse Carrie MacGillivray, vice-presidente do grupo de IoT, 5G e Mobilidade da IDC. "O mercado continuará amadurecendo e a IoT será, cada vez mais, o elemento que permitirá a troca de informações entre 'coisas' e pessoas e processos. Os dados se tornam o denominador comum, à medida que são capturados, processados e utilizados nas bordas mais próximas e mais distantes da rede para criar valor para indústrias, governos e para a vida das pessoas."

Em todos os setores, clientes globais e empresariais destacados, como Starbucks, Chevron, Bühler AG, Steelcase, thyssenkrupp, entre outros, estão transformando seus negócios com a IoT e soluções de borda inteligente. Em parceria com o BCG Group, a Microsoft identificou sete ingredientes principais para o sucesso com a IoT: estratégia comercial, liderança e organização, um plano de ação em tecnologia, talento, operações e processos comerciais centrais, parcerias e segurança.

Para aumentar ainda mais o sucesso de clientes e parceiros, a Microsoft está investindo US$ 5 bilhões na IoT, no ecossistema de IoT e em tecnologias de borda inteligente até 2022. Só no ano passado, a Microsoft adicionou mais de 100 novos recursos e serviços e divulgou 70 novos parceiros de IoT. Além disso, possui mais de dez mil parceiros de IoT e de borda inteligente para ajudar os clientes em qualquer ponto em que estejam da sua jornada de IoT.

