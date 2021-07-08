Microsoft объявляет победителей и финалистов премии Partner of the Year Awards 2021

Партнеры, получившие признание за инновационные решения и расширяющие возможности для клиентов по всему миру

РЕДМОНД, шт. Вашингтон, 8 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. в четверг объявила победителей и финалистов премии Microsoft Partner of the Year Awards 2021. Ежегодные награды вручаются партнерам Microsoft за выдающиеся достижения в области инноваций и внедрения клиентских решений на основе технологии Microsoft. Победители и финалисты со всего мира будут отмечены на цифровой конференции Microsoft Inspire, которая пройдет с 14 по 15 июля 2021 года.

В этом году компания Microsoft наградила партнеров в 56 категориях, затрагивающих каждую из областей решений, отраслей и секторов по всему миру, в которых используются технологии Microsoft. В этом году было объявлено несколько новых премий и категорий, включая новую категорию социального воздействия, охватывающую меры реагирования на уровне общин, социальную интеграцию и устойчивое развитие.

Компания Microsoft выбрала финалистов и победителей всех премий Partner of the Year Awards из более чем 4400 номинантов, отобранных из более чем 100 различных стран мира. Заявители оценивались на основе их приверженности работе с клиентами, влияния их решения на рынок и образцового использования технологий Microsoft.

« Объявление победителей и финалистов премии Partner of the Year Awards каждый год является для нас важным событием» , – заявил Родни Кларк (Rodney Clark), вице-президент компании Global Partner Solutions, директор по каналам продаж и канальному маркетингу, Microsoft. Эти компании внедряют инновационные решения для сложных бизнес-задач и предоставляют своим клиентам возможности цифровой трансформации от облачных до граничных вычислений. Поздравляем каждого победителя и финалиста с этим грандиозным достижением».

Более подробная информация о премии Partner of the Year Awards 2021 компании Microsoft представлена в обновленном сетевом блоге Microsoft Partner Network на веб-сайте по адресам: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists .

Полный список категорий, победителей и финалистов, включая победителей премии Microsoft Country Partner of The Year Award за 2021 год, доступен на веб-сайте по адресу: https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards .

Информация о компании Microsoft Inspire

Microsoft Inspire — крупнейшее партнерское мероприятие года. В этой конференции примут участие партнеры со всего мира, ведущие представители отрасли и эксперты компании Microsoft, которые обсудят такие вопросы, как инновации в сфере облачных сервисов Microsoft, возможности для роста и принесения прибыли для партнеров, а также пути создания и укрепления связей. В этом году Inspire пройдет с 14 по 15 июля 2021 года. Более подробная информация представлена на веб-сайте по адресу: https://partner.microsoft.com/en-us/inspire .

Информация о Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) позволяет осуществлять цифровую трансформацию в эпоху интеллектуального облака и интеллектуальной границы. Ее миссия состоит в том, чтобы наделить каждого человека и каждую организацию на планете возможностями для достижения большего.

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SOURCE Microsoft Corp.