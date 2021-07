Microsoft anuncia vencedores e finalistas do prêmio "Partner of the Year" de 2021

REDMOND, Washington, 8 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Microsoft Corp. anunciou, na quinta-feira, os vencedores e finalistas do prêmio Microsoft Partner of the Year de 2021. O prêmio anual reconhece os parceiros da Microsoft que demonstram excelência em inovação e implementação de soluções para o cliente com base na tecnologia da Microsoft. Os vencedores e finalistas de todo o mundo serão conhecidos na Microsoft Inspire, de 14 a 15 de julho de 2021.

Este ano, a Microsoft reconheceu parceiros em 56 categorias que celebram cada uma das áreas de solução, indústrias e setores em todo o mundo em que as tecnologias da Microsoft são utilizadas. Várias novas premiações e categorias foram anunciadas este ano, incluindo uma nova categoria de Impacto Social, que engloba a resposta, inclusão e sustentabilidade da comunidade.

A Microsoft selecionou os finalistas e vencedores para todos os prêmios de parceiros do ano a partir de mais de 4.400 indicações coletadas de mais de 100 países diferentes em todo o mundo. Os candidatos foram julgados com base em seu compromisso com os clientes, no impacto de suas soluções no mercado e no uso exemplar das tecnologias da Microsoft.

"Anunciar os vencedores e os finalistas do prêmio Partner of the Year é sempre um destaque para nós a cada ano" ,declarou Rodney Clark, vice-presidente corporativo, Global Partner Solutions, Channel Sales e Channel Chief da Microsoft. "Essas empresas estão trazendo soluções inovadoras para desafios complexos de negócios e oferecendo oportunidades de transformação digital para seus clientes da nuvem à borda. Parabéns a cada vencedor e finalista por essa enorme conquista."

Os detalhes adicionais sobre a Premiação Microsoft Partner of the Year de 2021 estão disponíveis em um blog atualizado de rede de parceiros da Microsoft: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.

A lista completa de categorias, vencedores e finalistas, incluindo os vencedores da Premiação Microsoft Country Partner of The Year de 2021, está disponível em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

