Midea bringt ersten kabellosen Staubsauger mit Docking-Station auf den Markt

Mit dem P8 Plus schreibt Midea in Athen ein Stück Geschichte

ATHEN, Griechenland, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Midea, einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten, begrüßt heute auf der Midea European Trade Conference 2024 die neuesten Ergänzungen seiner Haushaltsgerätefamilie. Unter den vielen großen Ankündigungen ist der Midea P8 Plus ein wichtiges Gesprächsthema, denn er ist der erste kabellose Staubsauger der Marke mit einer Dockingstation.

Ein Staubsauger, der sich um sich selbst kümmert

Midea P8 Plus Midea X10

Der P8 Plus unterscheidet sich von herkömmlichen kabellosen Staubsaugern durch eine automatische Staubauffangstation. Während herkömmliche Staubsauger beim Entleeren des Staubbehälters einen Teil des Staubs wieder in den Raum abgeben, wird der Staub beim P8 Plus automatisch in die Staubauffangstation entleert, wenn der Staubsauger angedockt ist.

Dank eines Staubsaugerbeutels mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern, der nur selten gewechselt werden muss, und einer Ladestation, die den Staubsauger automatisch auflädt, ermöglicht die Dockingstation den Verbrauchern, weniger Zeit mit der Wartung ihres Staubsaugers zu verbringen und mehr Zeit damit zu verbringen, die kostbaren kleinen Momente zu Hause mit der Familie zu genießen.

Verabschieden Sie sich von Fellproblemen bei Haustieren

Der P8 Plus stellt mit seiner erhöhten Saugleistung von 350 W und der Anti-Tangle-Bürste ebenfalls ein bedeutendes Upgrade dar. Damit ist es einfacher als je zuvor, Oberflächen fellfrei zu halten und sie für Tierhalter und Haustiere gleichermaßen gemütlich zu machen.

Der P8 Plus ist aber nicht nur für Haustierbesitzer eine gute Nachricht, denn mit seinen drei Betriebsmodi wird er fast jeder Situation gerecht, und die 90-minütige Laufzeit* bedeutet, dass der kabellose Staubsauger auch die größten Wohnungen reinigen kann, ohne dass ihm die Energie ausgeht.

Saugen und wischen gleichzeitig mit dem Midea X10

Der P8 Plus ist nicht das einzige Bodenreinigungsgerät, das auf der Midea European Trade Conference 2024 für Aufmerksamkeit sorgt. Der zeitsparende Midea X10 Bodenreiniger kombiniert Staubsaugen und Wischen, so dass der Verbraucher verschmutzte Böden in einem Arbeitsgang reinigen kann.

Diesen Sommer in europäischen Haushalten erhältlich

Der Midea X10 ist bereits in ganz Europa erhältlich, während der Midea P8 Plus im Juni zunächst in Zypern, der Türkei, Großbritannien und Polen auf den Markt kommt und im Juli in ganz Europa eingeführt wird.

* Basierend auf Labortests unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren

Informationen zu Midea und die Midea-Group

Midea ist eine von über 10 Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group.

Die 1968 gegründete Midea Group ist ein führendes globales Hightech-Unternehmen, das auf der Fortune Global 500-Liste 2023 auf Platz 278 geführt wird und zu den weltweit größten Herstellern von Haushaltsgeräten gehört, deren Geschäftsfeld über intelligente Haushaltsgeräte hinausgeht. Anfang 2021 hat das Unternehmen seine Kernbereiche in fünf wachstumsstarke Geschäftsbereiche umstrukturiert, um den neuen Wachstumspfad zu ebnen: Smart Home, Elektromechanik, Gebäudetechnologien, Robotik und Automatisierung sowie digitale Innovation.

www.midea.com

www.midea-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2364684/Midea_P8_Plus.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2364685/Midea_X10.jpg