Midea kondigt verbeterde duurzaamheidsstrategie aan op Chillventa 2022, met focus op oplossingen die zijn ontworpen om consumenten in staat te stellen groen te leven

NUREMBERG, Duitsland, 17 oktober 2022 /PRNewswire/ -- De gevolgen van de klimaatverandering veranderen het gedrag van klanten, wat leidt tot een golf van een groene revolutie. Tegen deze achtergrond zet Midea ("het bedrijf"), wereldleider op het gebied van smart homes, een nieuwe stap in zijn langdurige belofte om consumenten te helpen een milieuvriendelijkere levensstijl en woonomgevingen te creëren door op Chillventa 2022 zijn verbeterde duurzaamheidsstrategie voor groene producten te onthullen.

"De opwarming van de aarde en de energiecrisis hebben ons ertoe aangezet om onze productontwikkeling en toeleveringsketenstrategie te opnieuw te bekijken, terwijl we blijven zoeken naar innovatieve manieren om de CO2-voetafdruk van Midea's producten te verkleinen en onze toewijding aan het doel van koolstofneutraliteit te versterken. De kern van de nieuwe groene strategie van Midea is een sterkere focus op energie-efficiëntie en slim energiebeheer. Wij geloven immers dat dit de twee antwoorden zijn om onze klanten te helpen hun energierekening te verlagen en tegelijkertijd het wooncomfort te verbeteren", aldus Thomas Kunnig, Product Manager van Midea Duitsland.

Midea richt zich op de afvalwarmte van airconditioners en neemt het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuw systeem dat de geconcentreerde warmte van een airconditioner kan terugwinnen en recyclen voor warmwatervoorziening. De nieuwe technologie kan gebruikers, met name degenen die in gebieden wonen waar airconditioners het grootste deel van het jaar werken, aanzienlijk voordeel opleveren, als een betrouwbare en goedkope oplossing die warm water levert met een veel lager energieverbruik.

Rond het thema "Midea heeft een idee" heeft het bedrijf ook een hele reeks nieuwe groene oplossingen getoond die zijn ontworpen om het stroomverbruik in zijn producten te verminderen, waaronder het warmteterugwinningssysteem CirQ, de energiebesparende technologie Tesseraction, evenals de nieuwe milieuvriendelijke gesplitste airconditioner Breezeless E. Door de nadruk te leggen op zijn nieuwste inspanningen om milieuproblemen en klimaatverandering aan te pakken, toonde Midea zijn toewijding aan emissiebeperkende innovatie en zijn klantgerichte bedrijfsstrategie die prioriteit geeft aan de behoeften van gebruikers om aan hun steeds evoluerende levensstijl te voldoen.

Tijdens het evenement kreeg Midea ook 's werelds eerste milieuproductverklaring (EPD) voor airconditioningproducten volgens het internationale EPD-systeem en ontving een Product Carbon Footprint-certificering van het test-, inspectie- en certificeringsbedrijf TÜV SÜD. Het certificaat, gebaseerd op de evaluatie en verificatie van de CO2-voetafdruk en het energieverbruik van een product gedurende zijn gehele levenscyclus, biedt gedetailleerde en transparante informatie over de duurzaamheid en milieu-impact van Midea's airconditioners, wat de technologische bekwaamheid van Midea op het gebied van groene technologie, innovatief klimaatbewust ontwerp, evenals zijn toekomstgerichte duurzaamheidsstrategie onderstreept.

In de afgelopen jaren heeft Midea zijn inspanningen verdubbeld om koolstofarme en energiezuinige producten te promoten en ontwikkelen. Midea heeft zijn inspanningen voor milieubescherming uitgebreid en een nieuwe reeks milieuvriendelijke producten ontworpen, aangedreven door de juiste frequentieconversietechnologie en slimme algoritmen, waardoor Midea het merk bij uitstek kan worden voor een nieuwe generatie wereldwijde klanten. Vanaf 2021 zijn er meer dan 2,1 miljoen van Midea's nieuwe koelmiddelairconditioners R290 van de productielijnen gerold en op de markt gekomen.

"Duurzaamheid staat voorop in onze bedrijfsstrategie en begeleidt ons bij het verkennen en pionieren van innovatieve benaderingen van productontwerp, materiaalinkoop, productie, logistiek en recycling en diensten, die nu de zes pijlers zijn van Midea's groene ecosysteem. We zijn van mening dat onze focus op energie-efficiëntie en warmteterugwinning een nieuwe manier is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, een schonere en duurzamere oplossing waarmee wereldwijde gebruikers een gezonde en comfortabele thuisomgeving kunnen creëren", aldus Thomas Kunnig, productmanager van Midea Duitsland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921284/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921285/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921286/image_3.jpg

