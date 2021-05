Midea lance l'aspirateur robot Midea M7 Pro en Europe

Le Midea M7 Pro adopte la toute dernière technologie de navigation de 5ème génération utilisant la structuration directe laser. Il scanne toute la maison à une fréquence de 3000 Hz et construit une carte de nettoyage dans l'application MSmartLife[1]. Comparé au jumelage complexe des autres produits, le Midea M7 Pro effectue un jumelage rapide en trois étapes pour se connecter instantanément au réseau domestique. Lorsque le premier balayage et la cartographie de la maison seront terminés, le plan de la maison sera affiché sur l'application. Les utilisateurs peuvent contrôler le processus de nettoyage selon leurs préférences, par exemple en observant les trajectoires de nettoyage, en définissant des murs virtuels et des zones interdites, ou en choisissant une zone ou une pièce spécifique pour un nettoyage en profondeur. Les algorithmes de parcours de nettoyage intelligent ont également été améliorés et chaque pièce peut être nettoyée avec le parcours de nettoyage optimal.

La détection laser peut détecter des objets jusqu'à huit mètres de distance, ce qui facilite le nettoyage des grandes maisons. Les consommateurs qui dépendent fortement des produits numériques souffrent souvent de « l'angoisse de la batterie », tandis que le Midea M7 Pro peut grandement soulager cette inquiétude grâce à son mode d'auto-recharge. Il est équipé d'une batterie de 5200mAh, une grande capacité qui peut supporter jusqu'à 3 heures[2] de travail en une seule charge, et il retourne à la station de charge chaque fois qu'il a terminé le nettoyage. S'il détecte que la batterie est faible pendant le nettoyage, le M7 Pro se recharge et reprend le nettoyage. L'application mobile affiche une icône en forme d'éclair jaune qui indique l'emplacement de la station de recharge, pour que le robot sache où se rendre lorsqu'il a besoin d'être rechargé.

Le Midea M7 Pro est capable de franchir des obstacles d'une hauteur de 2,2 cm dans la maison. Le seuil entre la cuisine et le salon, ou les petites marches du salon au balcon peuvent être facilement franchis sans que les sols ou le robot lui-même ne soient endommagés. Son design ergonomique de 9,7 cm de hauteur permet de nettoyer facilement sous le canapé, le lit et la table basse. Vous n'aurez plus besoin de vous pencher et aurez véritablement les mains libres.

Fonction de vibration haute fréquence de la serpillère pour éliminer les taches tenaces

La plus grande surprise de la mise à niveau du M7 Pro en M7 est sa puissante capacité de nettoyage. La nouvelle fonction de nettoyage par vibrations à haute fréquence peut atteindre 500 vibrations par minute, un processus qui imite le nettoyage manuel avec des performances d'élimination des taches considérablement améliorées. Les taches de café, de ketchup et autres taches collantes peuvent être facilement éliminées. La serpillère est divisée par une ligne diagonale entre les moitiés gauche et droite, et reliée par un élastique au milieu. Bien que la vibration soit d'une fréquence aussi élevée, le corps entier du robot ne tremble pas et continue de fonctionner de manière stable. Lorsque le mode silencieux est activé, le fonctionnement du robot n'affecte pas le travail quotidien et l'apprentissage[3]. Il est moins bruyant que de nombreux autres robots de type similaire. Les ingénieurs et les chefs de produit proposent la meilleure solution pour trouver un équilibre entre les vibrations à haute vitesse et le fonctionnement stable du robot afin de garantir la meilleure expérience utilisateur. En même temps, la serpillère ultra-large peut nettoyer une plus grande surface en une seule fois, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir une plus grande efficacité de nettoyage et des résultats immédiats.

Le réservoir d'eau de la vadrouille vibrante M7 Pro est équipé d'un moteur intégré, qui fait vibrer automatiquement la vadrouille après avoir été facilement installée. Le débit d'eau du réservoir peut également être contrôlé par 3 niveaux à la demande de l'utilisateur, donc vous n'avez pas à vous inquiéter que le sol soit trop sec ou trop mouillé. Après un essuyage par fortes vibrations, il ne laissera pas de taches d'eau disgracieuses comme le ferait un essuyage manuel. Le sol nettoyé par le Midea M7 Pro est si propre qu'il brille même à la lumière du soleil ou de la maison. Après avoir vécu une expérience aussi agréable, vous ne trouverez pas mieux, même les « maniaques de la propreté ».

Moteur à forte puissance d'aspiration de 4000Pa : ne laisse jamais tomber les petits déchets

Le Midea M7 Pro adopte deux brosses de chaque côté, ce qui permet de recueillir davantage de poussière lors du nettoyage. La brosse rotative au fond est également puissante. La bouche d'aspiration peut être proche du sol sans laisser échapper une trace de la pression du vent. Avec le moteur NIEDEC importé du Japon qui atteint une puissance d'aspiration de 4000 pa (pascal) à une vitesse d'essorage de 20 000/min, l'efficacité du dépoussiérage sur les sols durs peut atteindre 94%[4]. Les cheveux, la poussière, les M&Ms ou autres déchets peuvent être facilement aspirés et nettoyés.

La version internationale de Midea M7 Pro était commercialisée le 23 mai en Russie, en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne et en Espagne au prix de 449,99 € [5]. Avec un effet puissant de nettoyage, une puissance d'aspiration élevée et des commandes de nettoyage intelligentes personnalisées sur l'application MSmartLife, le Midea M7 Pro offre une expérience client étonnante à un prix abordable. Pour les familles nombreuses ou les consommateurs qui nettoient fréquemment après l'apparition de la pandémie, un robot nettoyeur doté de solides performances de nettoyage est nécessaire pour rafraîchir votre maison. Laissez les robots faire le ménage, pour que les gens puissent profiter davantage de leurs passe-temps favoris.

À propos de Midea Group

Midea Group est une entreprise classée au Fortune 500, qui connaît une forte croissance dans de nombreux secteurs. Nous croyons en l'humanisation de la technologie, ce qui signifie que nous fournissons des solutions personnalisées fondées sur notre profonde compréhension de la nature humaine, rendue possible par les forces conjointes de 52 ans de fabrication d'excellence, de technologie robotique et d'automatisation de pointe. Nous nous dépassons pour affronter l'avenir, en découvrant et en inventant constamment pour répondre à la demande croissante de nos clients et consommateurs.

[1] Il peut être téléchargé en recherchant MSmartLife sur Google et dans l'app store des appareils mobiles fonctionnant sous iOS. [2] Lorsque le mode économie est activé, le M7 Pro peut supporter jusqu'à trois heures de nettoyage. [3] Le bruit du M7 Pro en mode silencieux est de 69 décibels, ce qui peut faciliter l'environnement de travail et d'étude sans occasionner de gênes. [4] Les données proviennent du laboratoire Midea. Dans le cadre du test du mode puissant, le taux de dépoussiérage le plus élevé peut atteindre plus de 94 %. [5] C'est un prix moyen. Les prix de ventes conseillés dans les différents pays et régions peuvent fluctuer en fonction des pays et politiques correspondants. Veuillez-vous référer au prix de vente conseillé localement dans un pays spécifique.

