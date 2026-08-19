Midea s'associe à la NARAP pour renforcer le développement des compétences dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation au Nigeria

LAGOS, Nigeria, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Midea RAC (division des climatiseurs résidentiels de Midea) a participé en tant que partenaire à la journée NARAP 2026 qui s'est tenue dans l'État d'Abia les 23 et 24 juillet, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de l'excellence technique dans le secteur nigérian du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Cet événement a marqué une nouvelle étape du programme national de formation technique de Midea RAC, lancé en mai 2026 afin de dispenser une formation professionnelle sur les dernières technologies en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les pratiques d'installation normalisées et le service après-vente. Grâce à une collaboration avec des partenaires du secteur tels que la NARAP (Nigerian Association of Refrigeration and Air-conditioning Practitioners), ce programme contribue à former des professionnels qualifiés, à promouvoir des normes d'installation plus strictes et à soutenir la croissance durable du secteur CVC au Nigeria.

Midea x NARAP (Nigerian Association of Refrigeration and Air-conditioning Practitioners) We just wrapped up an amazing workshop focusing on the latest AC tech and professional installation best practices. Speed Speed Group photo at the NARAP Day 2026 event in Abia State, featuring Midea RAC HVAC

Organisé par la NARAP, cet événement a réuni des professionnels du secteur de la réfrigération et de la climatisation autour d'échanges techniques et d'activités de renforcement des capacités. En tant qu'association professionnelle de premier plan au Nigeria, la NARAP promeut les normes professionnelles, la formation technique et les meilleures pratiques dans l'ensemble du secteur.

Le partenariat entre Midea RAC et NARAP témoigne d'un engagement commun visant à élargir l'accès à des connaissances de pointe en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) grâce au vaste réseau de sections régionales de la NARAP. En étendant la formation technique à davantage de régions à travers le pays, ce partenariat permettra aux techniciens installateurs de se tenir informés des nouveaux produits, des technologies émergentes et des procédures d'installation normalisées. Ces efforts contribuent à améliorer la qualité du service, à renforcer l'efficacité du système et à offrir une meilleure expérience client globale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux techniciens locaux pour qu'ils puissent se construire une carrière épanouissante dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Au cours de cet événement, les participants ont assisté à des sessions de formation dédiées portant sur les dernières innovations produits et les avancées techniques. Emeka Paschal Okpe, responsable des canaux de distribution chez Midea RAC, a mis en avant l'approche de l'entreprise en matière de formation technique continue. « À chaque séance d'entraînement, nous essayons autant que possible de ne pas toujours faire la même chose. En tant que marque, nous investissons massivement dans la R&D, ce qui signifie que nous proposons sans cesse des innovations et des technologies qui nous permettent de garder une longueur d'avance sur le marché », a-t-il déclaré.

Au-delà des formations techniques en présentiel, Midea RAC continue d'investir dans le développement professionnel à long terme par le biais du « Midea Club », un programme d'autonomisation exclusif destiné aux techniciens installateurs. Cette plateforme aide les installateurs à gérer leurs processus d'installation, à accéder à des conseils techniques et à obtenir des récompenses pour les installations de climatiseurs Midea éligibles. En rendant les processus d'installation plus transparents et plus traçables, Midea Club permet la mise en place d'un système de gestion des installations plus structuré et plus responsable, contribuant ainsi à garantir une qualité de service constante et le respect des pratiques d'installation normalisées. Les techniciens de tout le Nigeria sont invités à rejoindre Midea Club afin d'améliorer la qualité de l'installation des produits Midea tout en bénéficiant d'un accompagnement professionnel continu et d'avantages.

Présente sur le marché nigérian depuis près de deux décennies, Midea RAC continue de s'engager à fournir des solutions de climatisation fiables et économes en énergie qui répondent aux besoins des consommateurs locaux. À l'avenir, l'entreprise continuera à renforcer sa collaboration avec la NARAP et d'autres partenaires du secteur afin de promouvoir l'innovation technologique, d'améliorer les normes professionnelles et de soutenir le développement des talents locaux. En alliant la croissance de l'entreprise à des investissements dans le développement des compétences, la création d'emplois et la transition vers des technologies plus respectueuses de l'environnement, Midea RAC entend créer de la valeur durable tant pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) que pour les communautés qu'elle dessert.

Responsable commercial : Emeka Okpe

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Marketing : Jacob Li

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